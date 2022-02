Consuelo Duval contó que su madre murió por un mal diagnóstico: “le arrancaron la vida”

Consuelo Duval es una de las conductoras mexicanas más queridas por el público, pues luego de interpretar entrañables personajes como Federica P. Luche en La Familia P. Luche y Sisi en ‘La hora pico’, la celebridad incursionó como presentadora de televisi´´on.

Si algo caracteriza a la investigadora de ¿Quién es la Máscara? es la sinceridad con la que se dirige a sus fans, prueba de ello es que en noviembre de 2021 Consuelo Duval contó cómo descubrió que su exesposo tenía una amante.

Consuelo Duval recordó a su madre en su aniversario luctuoso

Han pasado 52 años desde que Consuelo Vidal, mamá de la presentadora de ‘ Netas divinas’, perdió la vida y el 31 de enero de 2022 ella le dedicó un homenaje en su cuenta de Instagram.

“Han pasado 52 años desde ese día tan triste para todos en mi familia. Pero yo creo con todas mis fuerzas que mi mamá… Está tan viva en cada latido de nuestro corazón y que está muy orgullosa de sus hijos”, escribió la actriz al pie de un retrato de su madre.



Sus amigos y compañeros en el mundo del entretenimiento escribieron tiernos mensajes para la famosa, entre ellos sus compañeras de ‘Netas divinas’ Natalia Téllez y Paola Rojas.

Consuelo Duval habló del mal diagnóstico que recibió su madre

En el posteo, que alcanzó los más de 46 mil me gusta, la estrella de televisión también habló del mal diagnóstico por el que su madre falleció.

“No me gusta pensar en ella en este día porque fue el día que se murió, faltaban dos días para su cumpleaños. Los médicos fallaron en su diagnóstico y le arrancaron la vida. No me puedo imaginar la angustia que sintió de saber que iba a dejar a sus cuatro hijos y la más chiquita (yo) de 2 años…”

Además, la conductora señaló que ella no recuerda el momento en que eso ocurrió, pues era sólo una niña; sin embargo, pudo ver a su padre “loco de tristeza”.

“Luchó todo lo que pudo, pero perdió… Mi papá se volvió loco de tristeza y me imagino que mis hermanos también. Yo no me acuerdo”, confesó la celebridad de 53 años.



En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Consuelo habló de la enfermedad que los doctores provocaron en su madre y que la llevó a la muerte.

“Se confunden con la enfermedad y la operan de otra cosa; le provocan septicemia y pues negligencia médica. Pero algo pasaba que no se moría la señora. Estaba grave la septicemia, ya no era para que estuviera viva, pero ella le dijo a mi papá que lo único que quería para poder morirse en paz era casarse con él”, aseguró la famosa.