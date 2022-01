La divertida amistad entre Eugenio Derbez y Consuelo Duval: es una de las más entrañables

Lo que comenzó como una relación laboral se convirtió en una inquebrantable amistad, tal y como lo demuestran Eugenio Derbez y Consuelo Duval en sus redes sociales y cuando se ven en persona.

Desde que el comediante y la conductora protagonizaron juntos La Familia P.Luche, programa de comedia que se convirtió en uno de los más exitosos de Televisa, su camaradería no ha hecho más que crecer.

Momentos que muestran una verdadera amistad entre Eugenio Derbez y Consuelo Duval

A través de su cuenta de Instagram, el actor de ‘No se aceptan devoluciones’ felicitó a su gran amiga por su cumpleaños número 53 (el 11 de enero) con una fotografía de ambos abrazados.

En la publicación escribió:

“Hoy es cumpleaños de esta mujer, nada normal. Es intensa, cursi y gritona. Cuando se ríe parece que se tragó a Chucky, pero también tiene un corazón enorme. ❤️ Si la vida me diera la oportunidad de elegirla como hermana de vida… lo volvería a hacer. Te adoro! 💩 @consueloduval”.

Además, compartió un ‘reel’ en el que recordó uno de los capítulos de la serie, en el que Federica P. Luche dice que no le importan las cosas materiales y por ende Ludovico no le compra una rosa.



Además, como buenos amigos, se apoyan en sus proyectos, tal como Consuelo lo hizo en abril de 2018, cuando Derbez estrenó la película ‘Hombre al agua’ junto a la actriz Anna Faris.

Y en Twitter, el papá de Aislinn compartió un video de Duval en el que menciona que la verdadera esposa es ella y de manera muy divertida le manda un mensaje a la celebridad de Hollywood.

“(...) Resulta que está increíble la película, no se la pierdan, pero la señorita Anna Faris que me dio mucha ternurita porque cree que es la verdadera esposa de Eugenio Derbez y no mi reina, para eso te falta mucho (...) tienes que tener de entrada una ropa diferente, tienes que decirle 'cucaracha de cocina económica' y pegarle fuerte, y muchas cosas más que te hacen falta para ser la verdadera esposa de ese gusano insensato y criminal”, dijo la conductora de 'Netas Divinas'.



Estas celebridades mexicanas están presentes cuando más se necesitan, en las buenas y en las malas, como ha pasado en varias ocasiones.

En octubre de 2020, la comediante publicó una fotografía del productor y ella en sus personajes más icónicos y cuando eran jóvenes, y expresó el cariño y admiración que le tiene.

“Porque SIEMPRE que lo necesito, está ahí tu hombro para mí, porque no existe ninguna distancia cuando te envío el SOS. Porque eres mi ejemplo, mi inspiración, mi consejero y porque, cuando se me olvida, estás ahí para recordarme que soy Doña Federica Dávalos de Pérez Luche!! Por eso y por mucho más. Hoy le doy GRACIAS A DIOS 🙏🏻 Te amo kkita😋🙃🤪🤩🤓 @ederbez. PD: Está tantito rota la foto porque tiene más de 20 años 😍 y ha rodado de acá para allá...🙄🙈🤓”, escribió en Instagram.



Su amistad es tan sólida, que también conviven con sus respectivas parejas, pues Alessandra Rosaldo se lleva muy bien con Consuelo y pasan el rato en familia.

Tal como ocurrió en noviembre de 2015, cuando subió una imagen en Twitter en la que aparece Aitana, la hija menor de Derbez, cuando era una bebé.

“Hace mucho que no me reía TANTO! HERMOSA FAMILIA!! Mis Amigos!! Mis cómplices!! LOS AMO! @EugenioDerbez @alexrosaldo”, expresó en la red social.



O la vez que hicieron un video en el que Federica y Ludovico se enteraron que Camila Cabello cantó la canción del intro de su programa, fueron tantos los celos de la actriz que le preguntó si “ya había cambiado el peluche por el cabello” a lo que le responde con comparaciones entre ella y la cantante de ‘Señorita’ de una manera divertida.