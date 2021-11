Así descubrió Consuelo Duval que su exesposo tenía una amante: la historia parece telenovela

Una aventura o engaño casi siempre sale a la luz, pues tarde o temprano la verdad supera a la mentira. Prueba de ello es la anécdota de Consuelo Duval, quien vivió en carne propia una infidelidad.

La conductora pasó por una experiencia muy particular y así fue cómo descubri´ó la farsa que se traía entre manos su exesposo.

Consuelo Duval tiene la imagen de ser una mujer fuerte y alegre; aunque la vida le ha jugado malos ratos, después de un tiempo ella los recuerda de la mejor manera, o al menos así lo dejó ver la actriz de 52 años.

Durante una emisión del programa Netas Divinas, en donde comparte cámara con Daniela Magun, Paola Rojas y Natalia Téllez, Ángela (la voz del programa) les pidió que dieran tips sobre cómo saber si te están poniendo el cuerno.

Consuelo fue la primera en tomar la palabra para decir que ella descubrió una foto en donde su exesposo, Ariel, estaba abrazando a una mujer, esto mientras vivían juntos.

“Yo todavía estaba casada con el papá de mis hijos y de repente vi que ya nos estábamos medio separando. Le llegó una invitación para la boda de su mejor amigo y dije me va a invitar, ¿no?”.



La situación fue contraria a lo que pensó la actriz y se quedó sin asistir a esa celebración. Fue entonces que investigó y logró descubrir que el padre de sus hijos había ido con una modelo. Consuelo Duval quizo conocerla, eso sí, disfrazada para no ser descubierta.

“Fue el evento y no supe nada, me entero que llevó a una mujer a la boda y doy con la mujer, di con ella, una modelo de alta costura, y le dije a mi hermana `'la voy a conocer'. Entonces yo empezaba ahí a ser famosilla, me puse pupilentes”.

“Entonces le hablé y le dije que estábamos haciendo un casting. Nosotros te vimos en la boda y a nosotros nos gustaste mucho. Ahí vimos tu perfil".

Consuelo también se hizo pasar por una mujer que estaba interesada en el casting. La mencionada modelo nunca la reconoció, a pesar de que ya tenía apariciones en pantalla, e incluso se sentó al lado de ella. Gracias a eso, la conductora descubrió que su ex la llamaba de una manera muy peculiar.

¿Tú también vienes para el casting? Sí, oye ¿no eres tú la novia de Ariel? ¿Cómo te dice? me responde Ranita, y yo: 'Ay, qué padre'”.



Cuando el casting ficticio terminó, Consuelo se despidió de la mujer, pero primero inmortalizaron el momento con una foto juntas que después enseñó a su exesposo.

“Llego a mi casa, me acuesto, llegó el hombre, se sienta y le digo: tú a mi nunca me has dicho ranita ¿Ella es tu ranita?”.