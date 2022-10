Consuelo Duval confesó que orinó encima de Ari Telch: estaban desnudos y en el escenario

En uno de ellos, incluso terminó orinando encima de su compañero de escena. Ella misma contó la anécdota.

Consuelo Duval confesó que se orinó encima de Ari Telch: así sucedió

La revelación de la actriz de 'XHDRBZ' (que puedes ver gratis en ViX) llegó en su programa 'Netas Divinas'. En una emisión del pasado 5 de octubre, las presentadoras comentaron algunas de las cosas que más las hacen reír y, en situaciones hasta dejar salir unas gotas de pipí.

Con la naturalidad que la caracteriza, Consuelo Duval reveló que en “muchas veces” no puede contener su orina de la risa, en especial con su amiga Roxana Castellanos.

Ella, a su vez, no dudó en dar pormenores de las anécdotas en las que su también compañera se ha orinado en público. Una de estas, contó, fue cuando Consuelo Duval se encontraba trabajando con Ari Telch.

“Se le hizo arriba a Ari Telch, estaban desnudos… ajá, en la obra de teatro”, comenzó por relatar Castellanos.



Aunque en un inicio ‘Federica P.Luche’ le recriminó a Castellanos por sacar a la luz esa información, después fue ella misma quien contó a detalle lo que sucedió.

“Había una escena en la obra ‘Cuatro XXXX’ donde estábamos completamente encuerados, pero había sábanas de por medio, entonces entraba una canción y hacíamos una coreografía de que estábamos ‘cuchiplancheando’ (teniendo relaciones)”.



En ese momento, las luces se bajaban y ellos no tenían diálogos, por lo que su compañero de escena aprovechó para hacerle un comentario gracioso. Si bien no recordó qué fue lo le dijo, sí relató que le advirtió:

“‘¡No me hagas reír!’, pero le pelé los ojos (abrí los ojos) ‘No, no, Ari, me voy a hacer pipí’”.



Lo inevitable sucedió y la comediante tuvo que encontrar la manera de remediar la situación:

“Luego con la sábana le limpiaba toda su panza peluda”.

Consuelo Duval se ha burlado en otras ocasiones de su incontinencia

Lo cierto es que esta no es la primera vez que la comediante confiesa abiertamente haberse orinado en público.

Tan solo en agosto pasado, durante una emisión de 'Netas Divinas', se rió tanto con una anécdota de Natalia Téllez que solo alcanzó a anunciar:

“Natalia, ya me hice pipí, ¡mi vestido nuevo!”.



Esta es una condición con la que Consuelo Duval ha vivido por muchos años, pues incluso se hizo evidente en la filmación de ‘La Familia P.Luche’.

En video del canal de Youtube de Eugenio Derbez, publicado en mayo del 2016, el creador de la serie bromeó:

“Cuando (a su compañera) le da mucha risa, nos orina a cada rato la ropa de peluche. De hecho, por eso se mandó a hacer ropa de peluche, porque se disimula más porque el peluche absorbe. Antes era ‘La familia Papel’, así empezamos hace mucho tiempo y nos rompía los vestuarios”.



Ya en octubre del 2012, la intérprete había expresado en su cuenta de Twitter:

“Qué oso (pena) ser yo y hacerme pipí de la risa”.