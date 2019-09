Con lágrimas en los ojos, Alejandra Guzmán responde si estuvo con el ex de Frida Sofía

En una conferencia de prensa para anunciar el lanzamiento de su nuevo disco, ‘Live at the Roxy’, la roquera habló sobre el conflicto que sostiene desde hace meses con su hija.

“Yo siempre he estado presente en la vida de Frida, toda a vida he tenido como prioridad su amor, su educación y espero que el día que ella quiera acercarse sabe que aquí estoy”, dijo la cantante a los medios de comunicación.

La intérprete de ‘Reina de corazones’ no pudo contener las lágrimas al hablar sobre las causas que habrían causado la fractura de la relación, una de ellas, el romance que Frida le acusa haber sostenido con su ex.

“Si la acusación de que yo con el galán, yo no estaría tan tranquila, yo estoy en paz, yo soy honesta yo siempre a todos ustedes les he enseñado quién soy yo no me escondo ni miento”, comentó