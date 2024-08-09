Colin Farrell escondió a su hijo James para protegerlo: padece síndrome de Angelman

Video Colin Farrell escondía a su hijo por su padecimiento: ahora lo presume orgulloso

El actor irlandés Colin Farrell ha procurado por décadas no hablar de su vida privada. Por lo que sorprendió al mundo al hablar por primera vez de su hijo de 20 años, James, quien padece una extraña enfermedad.

El hijo de Colin Farrell y su enfermedad: ¿qué es el síndrome de Angelman?

James Farrell es uno de los pocos pacientes en el mundo del síndrome de Angelman. Este padecimiento es de tipo genético y afecta al sistema nervioso.

Según GARD (Genetic and Rare Diseases Information Center), surge de la pérdida de la función de un gen llamado UBE3A.

Quienes lo padecen se enfrentan a un retraso en el desarrollo, dificultades en el habla y de movimiento. Además, el trastorno inicialmente se manifiesta con convulsiones.

El actor irlandés no había hablado antes de su hijo por una simple razón: no tiene forma de saber si James quisiera que hable de él en entrevistas. No sabe si se sentiría cómodo.

Sin embargo, Colin compartió lo emocionante que fue ver a James caminar por primera vez, a los cuatro años.

“Fue mágico. No olvidaré su cara de determinación mientras caminaba hacia mí. Caminó como seis pasitos y me derrumbé entre lágrimas, fue increíble".

Colin Farrell creó una fundación en honor a su hijo James

Colin Farrell ha cuidado maravillosamente de James, pero su lucha no se detiene ahí. El actor desea que el mundo sea ‘más amable’ con quienes padecen de este tipo de discapacidades.

Es por ello que Farrell se puso en marcha para crear la Fundación Colin Farrell para apoyar a quienes sufren de alguna discapacidad intelectual.

La fundación está enfocada a los pacientes que, una vez adultos, han perdido el apoyo de los sistemas y programas que solo salvaguardan la niñez.

"Una vez que el hijo cumple 21 años, se queda solo (...). Todas las salvaguardias que se ponen en marcha, las clases de educación especial, todo eso desaparece, así que te quedas con un joven adulto que debería ser una parte integrada de nuestra sociedad moderna y la mayoría de las veces se queda atrás".



El actor admite que este esfuerzo está inspirado en su hijo, a quien durante 20 años ha visto trabajar muy duro y, aún así, ser un joven alegre que se maravilla por el mundo.