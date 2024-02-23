Hijos de famosos que conocimos en pañales y ya no los reconocemos de lo grandes que están
Con el auge de las redes sociales las famosas han dejado ver el crecimiento de sus hijos. Te mostramos el antes y el después.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Gracias a las redes sociales las famosas han compartido, a través de los años, el crecimiento de sus hijos, incluso desde el embarazo. Actualmente ya no son unos niños. Te presentamos el antes y el después.
Nicolás Buenfil
El único hijo de Erika Buenfil cumplió 20 años el pasado 2 de febrero. Con el auge de las redes sociales y conforme se convirtió en un adolescente publicó videos y fotografías. Ahora, Nicolás es 'tiktoker'y tiene en su perfil más de 1.6 millones de seguidores.
La hija de Thalía es idéntica a ella
La cantante mexicana y el magnate del mundo musical, Tommy Mottola, tienen 23 años de casados y tienen dos hijos: Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro, de 16 y 12 años respectivamente.
Luciano y Carlo Collado
Lety Calderón utiliza sus redes sociales para mostrar la educación que les da a sus hijos, pues los enseña a ser independientes y a que sepan cómo hacer actividades domésticas. Luciano tiene 20 años, mientras que su hermano Carlo 19.
Lucerito Mijares heredó el talento de sus padres
Lucero y Mijares procrearon dos hijos durante su matrimonio: José Manuel y Lucerito, quienes ya son adultos. El primogénito de los artistas tiene 22 años y se maneja con bajo perfil, mientras que su hermana cumplió 18 el 2 de febrero y ya comenzó a forjar su carrera como actriz de teatro musical con su protagónico en la obra 'El Mago'.
Los gemelos de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina
El nacimiento de Roberto y Eduardo causaron gran revuelo entre los seguidores de las telenovelas, pues sus padres eran las estrellas del momento del género en esa época. Ahora los jovencitos tienen 23 años y cada uno ha forjado caminos completamente diferentes. Roberto es futbolista y vive en Jalisco, mientras que Eduardo es actor y por el momento reside en Londres, donde se encuentra estudiando.
María, Paula y José Emilio Levy
Los tres hijos de la fallecida Mariana Levy ya son adultos. María, quien fue procreada durante el matrimonio con Ariel López Padilla, tiene 27 años y es fotógrafa; Paula, de 21, y Emilio, de 19, son hijos de José María Fernández 'Pirru'. En enero el jovencito inició sus clases de actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).
Ana Bárbara tiene tres hijos
'La Reina Grupera' es madre de tres varones que ya son unos jovencitos. Emiliano es fruto del amor que sostuvo con el empresario Edgar Gallardo y tiene 23 años; José María, a quien tuvo con 'El Pirru', ya tiene 17, mientras que el menor de sus retoños es Jerónimo, de 12, su padre es el cantante Reily Barba.
Los hijos de Mayrín Villanueva y Jorge Poza
Romina, de 23 años, y Sebastián, de 20, siguieron los pasos de sus padres en la actuación y ambos ya comenzaron su carrera como actores.