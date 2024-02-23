Hijos de famosos que conocimos en pañales y ya no los reconocemos de lo grandes que están

Video Lucero y Mijares intentan felicitar a Lucerito en su cumpleaños, pero salió mal: el divertido video

Gracias a las redes sociales las famosas han compartido, a través de los años, el crecimiento de sus hijos, incluso desde el embarazo. Actualmente ya no son unos niños. Te presentamos el antes y el después.

Nicolás Buenfil

El único hijo de Erika Buenfil cumplió 20 años el pasado 2 de febrero. Con el auge de las redes sociales y conforme se convirtió en un adolescente publicó videos y fotografías. Ahora, Nicolás es 'tiktoker'y tiene en su perfil más de 1.6 millones de seguidores.

Nicolás Buenfil en 2007 y así luce en 2024. Imagen Mezcalent, Erika Buenfil/Instagram

La hija de Thalía es idéntica a ella

La cantante mexicana y el magnate del mundo musical, Tommy Mottola, tienen 23 años de casados y tienen dos hijos: Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro, de 16 y 12 años respectivamente.

Thalía y su familia en 2020; así lucía Sabrina en 2022, mientras que en 2023 Matthew posó para la selfie de Lili Estefan. Imagen Instagram

Luciano y Carlo Collado

Lety Calderón utiliza sus redes sociales para mostrar la educación que les da a sus hijos, pues los enseña a ser independientes y a que sepan cómo hacer actividades domésticas. Luciano tiene 20 años, mientras que su hermano Carlo 19.

El antes y el después de Luciano y Carlo Collado, hijos de Lety Calderón. Imagen Mezcalent, Lety Calderón/Instagram

Lucerito Mijares heredó el talento de sus padres

Lucero y Mijares procrearon dos hijos durante su matrimonio: José Manuel y Lucerito, quienes ya son adultos. El primogénito de los artistas tiene 22 años y se maneja con bajo perfil, mientras que su hermana cumplió 18 el 2 de febrero y ya comenzó a forjar su carrera como actriz de teatro musical con su protagónico en la obra 'El Mago'.

.Así lucen actualmente los hijos de Lucero y Mijares. Imagen Instagram

Los gemelos de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina

El nacimiento de Roberto y Eduardo causaron gran revuelo entre los seguidores de las telenovelas, pues sus padres eran las estrellas del momento del género en esa época. Ahora los jovencitos tienen 23 años y cada uno ha forjado caminos completamente diferentes. Roberto es futbolista y vive en Jalisco, mientras que Eduardo es actor y por el momento reside en Londres, donde se encuentra estudiando.

El antes y el después de los gemelos de Itatí Cantoral. Imagen Itatí Cantoral/Instagram, Mezcalent

María, Paula y José Emilio Levy

Los tres hijos de la fallecida Mariana Levy ya son adultos. María, quien fue procreada durante el matrimonio con Ariel López Padilla, tiene 27 años y es fotógrafa; Paula, de 21, y Emilio, de 19, son hijos de José María Fernández 'Pirru'. En enero el jovencito inició sus clases de actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Los hijos de María Levy. Imagen Instagram, Mezcalent

Ana Bárbara tiene tres hijos

'La Reina Grupera' es madre de tres varones que ya son unos jovencitos. Emiliano es fruto del amor que sostuvo con el empresario Edgar Gallardo y tiene 23 años; José María, a quien tuvo con 'El Pirru', ya tiene 17, mientras que el menor de sus retoños es Jerónimo, de 12, su padre es el cantante Reily Barba.

Emiliano, José María y Jerónimo, los hijos de Ana Bárbara. Imagen Instagram

Los hijos de Mayrín Villanueva y Jorge Poza

Romina, de 23 años, y Sebastián, de 20, siguieron los pasos de sus padres en la actuación y ambos ya comenzaron su carrera como actores.