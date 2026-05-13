Nicolás Vallejo-Nágera Hijo de Paulina Rubio y ‘Colate’ se reunió su papá en medio de la batalla legal por su custodia, reportan Aparentemente, el empresario se reunió con Andrea Nicolás después de las audiencias que se realizaron como parte del juicio que sostienen él y la cantante. En las comparecencias, el español y su retoño realizaron fuertes acusaciones en contra de la artista.



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Nicolás Vallejo-Nájera, ‘Colate’, se encontró con su hijo Andrea Nicolás en medio de la batalla legal que enfrenta por su custodia contra Paulina Rubio, según reportes.

De acuerdo con Ricardo Manjarrez, presentador de ‘Ventaneando’, el español solicitó en la audiencia que se llevó a cabo el pasado jueves 7 de mayo, encontrarse con su retoño.

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“‘Colate’ levantó la mano, le dijo: ‘Jueza, ¿me da permiso de ver a mi hijo Nico antes de volver a Madrid?’. En ese momento, la defensa de Paulina, Sandra Hoyos, se paró en friega: ‘No, no, no. Eso no está estipulado, no se puede’”, contó en la emisión de este 12 de mayo.

El reportero, quien estuvo presente en las comparecencias, puntualizó que la magistrada resolvió a solas con las abogadas del empresario y la artista dicho asunto.

‘Colate’ convivió con su hijo Andrea Nicolás

Ricardo Manjarrez indicó que la prensa no conoció qué decisión tomó la autoridad, pero el paparazzo de su programa pudo grabar el instante en el que aparentemente ‘Colate’ se juntó con Andrea Nicolás.

“El lente indiscreto de ‘Ventaneando’ captó el momento en el que el español recogió al menor a las afueras de la casa en la que ahora vive la cantante”, se relató en el show.

En las imágenes que presentaron, se aprecia que quien sería el adolescente se subió a un automóvil negro que se encontraba estacionado.

“Sin embargo, la convivencia no fue muy larga pues, al poco rato, ‘Colate’ regresó a Nico a su casa y esperó desde su camioneta a que este entrara al lugar, quizá para no toparse con Paulina Rubio después de las polémicas declaraciones que rindió en la Corte”, se detalló.

En el clip que difundieron se muestra que, presumiblemente, el chico desciende del vehículo y camina hacia el portón de una residencia.

‘Colate’ y Andrea Nicolás hicieron acusaciones contra Paulina Rubio

Durante las sesiones en las que presentaron sus alegatos para demostrar por qué Andrea Nicolás debe quedarse bajo la guarda o de ‘Colate’ o de Paulina Rubio, varias imputaciones quedaron expuestas.

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Amber Glaser, guardiana del jovencito, confirmó que este aseveró que su madre presuntamente consume estupefacientes.

“Yo había escuchado acusaciones de drogas antes, la mamá se sometió a pruebas de abuso de drogas y la corte aseguró que no había ningún rastro de drogas, pero el niño dijo que su mamá fuma marihuana”, expresó en el interrogatorio.

Por su parte, Nicolás Vallejo-Nájera afirmó que la ‘Chica Dorada’ supuestamente llegó a agredirlo físicamente cuando eran pareja y explicó por qué no lo había hecho público antes.