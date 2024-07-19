Muertes de famosos

Clint Eastwood revela la muerte de su pareja Christina Sandera: la despide con amoroso mensaje

El veterano actor dio a conocer que quien fuera su compañera durante una década perdió la vida a los 61 años. Aunque fue discreto acerca de su relación, él le dedicó tiernas palabras.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Clint Eastwood reveló que su pareja durante 10 años, Christina Sandera, murió a los 61 años, por lo que le rindió un homenaje.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la noche de este jueves 18 de julio, el actor de 94 años emitió un comunicado dando la noticia.

Él, además, realizó un breve escrito para despedir a su compañera: “Christina era una mujer encantadora y cariñosa, y la extrañaré mucho”.

Un portavoz de Warner Bros. puntualizó al medio que no darían más información al respecto del lamentable fallecimiento.

Christina Sandera, pareja de Clint Eastwood, murió a los 61 años.
Christina Sandera, pareja de Clint Eastwood, murió a los 61 años.
Imagen David Livingston/Getty Images

Clint Eastwood y su relación con Christina Sandera

Según el reporte, Clint Eastwood y Christina Sandera eran muy reservados en cuanto a los pormenores de su romance.

Los informes detallan que el dúo se conoció cuando ella trabajaba como anfitriona en el Mission Ranch Hotel and Restaurant, perteneciente al también director de cine, ubicando en Carmel-by-the-Sea, California.

Comenzaron a salir en 2014. En junio de ese año, fueron fotografiados juntos haciendo compras por el portal inglés Daily Mail.

Hicieron su debut oficial público durante la alfombra roja de los Premios Oscar de 2015, en los que la película del galán de Hollywood, ‘American Sniper’, fue nominada a seis premios.

People expone que ellos optaron por residir tranquilamente en la ya mencionada ciudad costera, en la que él anteriormente se desempeñó como alcalde.

Clint Eastwood y Christina Sandera en los Premios Oscar del 2015.
Clint Eastwood y Christina Sandera en los Premios Oscar del 2015.
Imagen MARK RALSTON/AFP via Getty Images

Pareja de Clint Eastwood habría tenido buen vínculo con la familia del actor

El diario también explica que, aunque los hijos de Clint Eastwood, ocho en total, no crecieron juntos, son muy unidos y aparentemente recibieron bien a Christina Sandera.

Él tuvo a su primera hija, Laurie, en 1954 con una mujer no identificada. Una década más tarde, con Roxanne Tunis, recibió a Kimber.

Posteriormente, el ícono de las pantallas se casó con la modelo Maggie Johnson en 1953, y procrearon a Kyle y Alison antes de separarse en 1964.

En 1986, él y la azafata Jacelyn Reeves dieron la bienvenida a su primogénito, Scott, y en 1988, a su segundo retoño, Kathryn.

Con la actriz británica Frances Fisher, engendró a Francesca en 1993. Para 1996, tuvo a Morgan con su esposa Dina Ruiz.

En 2018, Sandera se reunió con la familia para el estreno de ‘The Mule’. Dos años después, Scott Eastwood desveló a Access Hollywood que se juntarían para celebrar el cumpleaños 90 de su papá.

A lo largo de su idilio, Sandera acompañó a Clint en varios eventos, especialmente los relacionados con sus proyectos del ‘Séptimo arte’. En 2017, acudieron al Festival de Cine de Cannes.

Clint Eastwood, sus hijos, Alison y Scott, y Christina Sandera.
Clint Eastwood, sus hijos, Alison y Scott, y Christina Sandera.
Imagen Rodin Eckenroth/Getty Images
