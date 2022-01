Claudia Álvarez no quería dejar de fumar pero lo logró: reveló que la hizo cambiar de opinión

Hace más 10 años, Claudia Álvarez era parte de las famosas que fuman y, de acuerdo con la actriz, ella fumaba “chingón”, de tal forma que en ningún momento cruzó por su cabeza dejar el tabaco.

Sin embargo, en un instante vivió una revelación que la orilló a romper cigarros y prometerse a si misma no volver a fumar.

Claudia Álvarez contó cómo fue el momento que la orilló a dejar de fumar



El 4 de enero de 2022, Claudia Álvarez reveló en sus historias de Instagram que hace unos años ella realmente no pensaba dejar el cigarro.

"Yo no quería dejar de fumar. Nombre, yo fumaba chingón"



Fumar era una actividad tan cotidiana en la vida de la actriz que incluso tenía sus propias cigarreras. No obstante, justo este accesorio fue parte del momento en el que decidió alejarse de este vicio.

Durante una comida con su familia, Claudia Álvarez les presumió la nueva cigarrera que se había comprado y, como era su costumbre, fumó durante la reunión.

La actriz de Vencer el Desamor admitió que en su “histeria” por estar fumando no se dio cuenta que de repente tenía dos cigarros prendidos.

"Veo que tengo dos cigarros prendidos, uno en el cenicero y uno en mi mano y dije ‘¿qué onda?’"

Justo este instante provocó que un pensamiento la abrumara y se preguntara por qué se creía “inmortal”.

La actriz confesó que sintió que estaba “retando a la muerte” y se cuestionó por qué creía que ella era inmune a las consecuencias del tabaquismo, tales como enfisema pulmonar, cáncer y demás afecciones de salud.

"¿Qué tal si voy al doctor y me dice que tengo enfisema, que tengo cáncer? Voy a estar llorando diciendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejé? ¿Por qué si estaba en mi?"

Toda esta ola de pensamientos la hicieron replantearse su relación con el cigarro y decidió dejar de fumar. La actriz se lo comunicó a su familia, quienes se mostraron un tanto escépticos dado que minutos antes les acababa de mostrar su nueva cigarrera.

Sin embargo, Claudia estaba totalmente decidida a dejar este vicio.

Claudia Álvarez padeció el proceso de dejar el cigarro



A pesar que su familia no le creyó en un primer momento, Claudia se aferró a su meta por dejar de fumar. “Rompí todos mis cigarros como símbolo y le regalé a mi hermana mi cigarrera”, explicó.

No obstante, despedirse por completo del cigarro fue bastante difícil.

"Me costó la vida. Me la pasé fatal. O sea ansiedad, todo. Todo lo viví horrible pero no volví a fumar"