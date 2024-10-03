Revelan cómo está Nodal tras ser hospitalizado de emergencia debido a “fuerte” enfermedad

Video Nodal seguirá hospitalizado: esta es la enfermedad que padece

Christian Nodal encendió las alarmas la noche del pasado 1 de octubre, luego de que se diera a conocer que había sido hospitalizado de emergencia.

Por medio de la cuenta oficial de Instagram del cantante se difundió una fotografía en la que se le podía ver durmiendo en una cama de la clínica mientras permanecía conectado a aparatos.

Posteriormente, su publirrelacionista explicó a El Universal que al sonorense lo afectó una “fuerte infección estomacal”, por lo que se quedaría internado las siguientes horas.

“Por el momento, estará hoy y mañana en el hospital hasta que los doctores digan qué procederá”, adelantó al respecto.

¿Cómo se encuentra Christian Nodal?

A días de lo sucedido, este jueves 3 de octubre, la periodista Pati Chapoy reveló cómo se encuentra actualmente el intérprete de ‘Botella tras botella’.

“Afortunadamente, Christian Nodal ya está en su casa, se está recuperando, ya está muy bien”, dijo ella durante la emisión de ‘Ventaneando’.

La presentadora abordó igualmente el presunto diagnóstico del compositor: “Parece ser que fue un cuadro de deshidratación”.

Previamente, en entrevista exclusiva con Alan Tacher para Despierta América, el suegro del artista de 25 años, Pepe Aguilar, compartió lo que sabía de él.

“No le podían bajar la fiebre. Yo creo que está sobretrabajado”, indicó el papá de Ángela Aguilar, quien aparentemente ha estado al lado de su esposo durante esta crisis de salud.

Este miércoles, el comunicador Ricardo Manjarrez dio a conocer que Nodal habría sentido “tensión” debido a la canción ‘Cuídamela bien’ de Pepe, en la que le pediría trate adecuadamente a su hija.

No obstante, el llamado ‘Bandido de amores’ afirmó a Tacher que su yerno sabía de la existencia del tema incluso antes de que se estrenara y que no tuvo problema.

“Yo quiero mucho a Christian, la verdad es un buen muchacho, desde hace muchos años lo conozco, pues hay cariño”, aseguró.

Nodal y sus anteriores complicaciones de salud

El pasado 27 de septiembre, Christian Nodal contó en el canal de YouTube ‘La Música’ que su vida estuvo en riesgo.

“Tenía los triglicéridos altos por comer pura carne, porque yo soy bien carnívoro, entonces no lo considero comida chatarra, pero así de cosas prohibidas lo que no puedo comer es la carne”, relató.

“Llevo un buen rato haciendo dieta, como balanceado y todo el asunto, pero sí se me estaban yendo los triglicéridos muy al tope, por eso fue que pegué un bajón de peso, porque ya sentía que me daban ataques de ansiedad”, agregó.