¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Nodal? Revelan su estado de salud
El publirrelacionista del cantante dio a conocer la razón por la que el cantante fue internado. Además, compartió cómo se encuentra actualmente.
Finalmente se reveló la causa por la que Christian Nodal tuvo que ser hospitalizado de emergencia, obligándolo a cancelar uno de sus compromisos laborales.
Fue por medio de un comunicado, publicado en la cuenta de Instagram del cantante el 1 de octubre, que se informó que él atraviesa complicaciones de salud.
Además, se difundió una fotografía en la que se puede apreciar al sonorense dormido en la cama de una clínica y conectado a diversos aparatos.
Sobre la cabeza del artista se encuentra una mano, aparentemente la de su esposa, Ángela Aguilar, quien estaría acompañándolo.
¿Por qué hospitalizaron a Nodal?
A horas de que trascendiera la noticia, el equipo de trabajo de Christian Nodal dio a conocer qué fue lo que le sucedió.
De acuerdo con el periódico El Universal, el publirrelacionista del cantautor contó que, tras varias molestias, decidieron trasladarlo a un sanatorio para que fuera monitoreado por un equipo médico.
“Por el momento sabemos que es una fuerte infección estomacal, pero estamos a la espera de los estudios para descartar alguna otra cosa”, declaró en entrevista la noche del martes.
El colaborador del intérprete de ‘Adiós amor’ aclaró que él se encuentra estable y fuera de peligro; sin embargo, permanecerá internado.
“Por el momento, estará hoy y mañana en el hospital hasta que los doctores digan qué procederá”, aseveró al respecto.
En cuanto a las próximas presentaciones de Nodal, puntualizó que el único concierto afectado es el que tenía programado para este 2 de octubre en Pachuca, Hidalgo, México, pues el resto siguen en pie.
Mamá de Nodal reacciona a hospitalización de su hijo
Por su parte, en la mencionada red social, Cristy Nodal, mamá de Christian, lanzó un mensaje como reacción a lo ocurrido.
“#CuidemeloBien Que de acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz”, anotó en una historia.
El 27 de septiembre, Pepe Aguilar, suegro del joven compositor, estrenó su canción ‘Cuídemela bien’, en la que presuntamente le pide tratar adecuadamente a Ángela.
Hasta el instante, la llamada ‘Princesa del regional mexicano’ no se ha pronunciado acerca de lo sucedido a su marido.