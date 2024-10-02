Christian Nodal

¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Nodal? Revelan su estado de salud

El publirrelacionista del cantante dio a conocer la razón por la que el cantante fue internado. Además, compartió cómo se encuentra actualmente.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Nodal seguirá hospitalizado: esta es la enfermedad que padece

Finalmente se reveló la causa por la que Christian Nodal tuvo que ser hospitalizado de emergencia, obligándolo a cancelar uno de sus compromisos laborales.

Fue por medio de un comunicado, publicado en la cuenta de Instagram del cantante el 1 de octubre, que se informó que él atraviesa complicaciones de salud.

PUBLICIDAD

Además, se difundió una fotografía en la que se puede apreciar al sonorense dormido en la cama de una clínica y conectado a diversos aparatos.

Sobre la cabeza del artista se encuentra una mano, aparentemente la de su esposa, Ángela Aguilar, quien estaría acompañándolo.

Christian Nodal fue hospitalizado de emergencia.
Christian Nodal fue hospitalizado de emergencia.
Imagen Christian Nodal/Instagram

Más sobre Christian Nodal

A Nodal lo estarían “embrujando” y esto “lo podría matar”: asegura Mhoni Vidente
0:51

A Nodal lo estarían “embrujando” y esto “lo podría matar”: asegura Mhoni Vidente

Univision Famosos
¿Cazzu estrena romance en plena polémica con Nodal? Revelan al hombre con el que la vinculan
1:00

¿Cazzu estrena romance en plena polémica con Nodal? Revelan al hombre con el que la vinculan

Univision Famosos
Thalía envía inesperado mensaje a Cazzu: ¿de su lado luego de haber trabajado con Ángela Aguilar?
3 mins

Thalía envía inesperado mensaje a Cazzu: ¿de su lado luego de haber trabajado con Ángela Aguilar?

Univision Famosos
¿Nodal manda mensajes contra Cazzu que avivan pleito por su hija?: “Monstruo”
0:55

¿Nodal manda mensajes contra Cazzu que avivan pleito por su hija?: “Monstruo”

Univision Famosos
¿Emiliano Aguilar fue al concierto de Cazzu? El rapero despeja dudas
0:51

¿Emiliano Aguilar fue al concierto de Cazzu? El rapero despeja dudas

Univision Famosos
Ángela Aguilar agradece el apoyo en complicada etapa de su vida: “Me da mucho miedo”
1:00

Ángela Aguilar agradece el apoyo en complicada etapa de su vida: “Me da mucho miedo”

Univision Famosos
¿Inti no sería la única hija de Nodal?: surgen sospechas por detalle en comunicado
0:45

¿Inti no sería la única hija de Nodal?: surgen sospechas por detalle en comunicado

Univision Famosos
El mensaje de Nodal tras contundente respuesta de Cazzu a su comunicado: “A lo que sigue”
0:57

El mensaje de Nodal tras contundente respuesta de Cazzu a su comunicado: “A lo que sigue”

Univision Famosos
Cazzu no se queda callada y responde a Nodal tras acusarla de “dañar” a su hija
1:00

Cazzu no se queda callada y responde a Nodal tras acusarla de “dañar” a su hija

Univision Famosos
Nodal refuta a Cazzu: dice que da “millones” de manutención a su hija y esto afirma sobre su paternidad
1:27

Nodal refuta a Cazzu: dice que da “millones” de manutención a su hija y esto afirma sobre su paternidad

Univision Famosos

¿Por qué hospitalizaron a Nodal?

A horas de que trascendiera la noticia, el equipo de trabajo de Christian Nodal dio a conocer qué fue lo que le sucedió.

De acuerdo con el periódico El Universal, el publirrelacionista del cantautor contó que, tras varias molestias, decidieron trasladarlo a un sanatorio para que fuera monitoreado por un equipo médico.

“Por el momento sabemos que es una fuerte infección estomacal, pero estamos a la espera de los estudios para descartar alguna otra cosa”, declaró en entrevista la noche del martes.

El colaborador del intérprete de ‘Adiós amor’ aclaró que él se encuentra estable y fuera de peligro; sin embargo, permanecerá internado.

“Por el momento, estará hoy y mañana en el hospital hasta que los doctores digan qué procederá”, aseveró al respecto.

En cuanto a las próximas presentaciones de Nodal, puntualizó que el único concierto afectado es el que tenía programado para este 2 de octubre en Pachuca, Hidalgo, México, pues el resto siguen en pie.

Mamá de Nodal reacciona a hospitalización de su hijo

Por su parte, en la mencionada red social, Cristy Nodal, mamá de Christian, lanzó un mensaje como reacción a lo ocurrido.

“#CuidemeloBien Que de acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz”, anotó en una historia.

Mamá de Nodal lanzó mensaje tras la hospitalización del cantante.
Mamá de Nodal lanzó mensaje tras la hospitalización del cantante.
Imagen Cristy Nodal/Instagram

El 27 de septiembre, Pepe Aguilar, suegro del joven compositor, estrenó su canción ‘Cuídemela bien’, en la que presuntamente le pide tratar adecuadamente a Ángela.

PUBLICIDAD

Hasta el instante, la llamada ‘Princesa del regional mexicano’ no se ha pronunciado acerca de lo sucedido a su marido.

Video Nodal dice que Ángela Aguilar es su vicio, pero su artista favorita es argentina
Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarCristy NodalFamososSalud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD