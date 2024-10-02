¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Nodal? Revelan su estado de salud

Video Nodal seguirá hospitalizado: esta es la enfermedad que padece

Finalmente se reveló la causa por la que Christian Nodal tuvo que ser hospitalizado de emergencia, obligándolo a cancelar uno de sus compromisos laborales.

Fue por medio de un comunicado, publicado en la cuenta de Instagram del cantante el 1 de octubre, que se informó que él atraviesa complicaciones de salud.

Además, se difundió una fotografía en la que se puede apreciar al sonorense dormido en la cama de una clínica y conectado a diversos aparatos.

Sobre la cabeza del artista se encuentra una mano, aparentemente la de su esposa, Ángela Aguilar, quien estaría acompañándolo.

Christian Nodal fue hospitalizado de emergencia. Imagen Christian Nodal/Instagram

¿Por qué hospitalizaron a Nodal?

A horas de que trascendiera la noticia, el equipo de trabajo de Christian Nodal dio a conocer qué fue lo que le sucedió.

De acuerdo con el periódico El Universal, el publirrelacionista del cantautor contó que, tras varias molestias, decidieron trasladarlo a un sanatorio para que fuera monitoreado por un equipo médico.

“Por el momento sabemos que es una fuerte infección estomacal, pero estamos a la espera de los estudios para descartar alguna otra cosa”, declaró en entrevista la noche del martes.

El colaborador del intérprete de ‘Adiós amor’ aclaró que él se encuentra estable y fuera de peligro; sin embargo, permanecerá internado.

“Por el momento, estará hoy y mañana en el hospital hasta que los doctores digan qué procederá”, aseveró al respecto.

En cuanto a las próximas presentaciones de Nodal, puntualizó que el único concierto afectado es el que tenía programado para este 2 de octubre en Pachuca, Hidalgo, México, pues el resto siguen en pie.

Mamá de Nodal reacciona a hospitalización de su hijo

Por su parte, en la mencionada red social, Cristy Nodal, mamá de Christian, lanzó un mensaje como reacción a lo ocurrido.

“#CuidemeloBien Que de acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz”, anotó en una historia.

Mamá de Nodal lanzó mensaje tras la hospitalización del cantante. Imagen Cristy Nodal/Instagram

El 27 de septiembre, Pepe Aguilar, suegro del joven compositor, estrenó su canción ‘Cuídemela bien’, en la que presuntamente le pide tratar adecuadamente a Ángela.

Hasta el instante, la llamada ‘Princesa del regional mexicano’ no se ha pronunciado acerca de lo sucedido a su marido.