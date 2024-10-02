¿Nodal habría sufrido problema de salud por culpa de Pepe Aguilar y porque “toma mucho”?

Video Nodal seguirá hospitalizado: esta es la enfermedad que padece

Christian Nodal continúa hospitalizado, bajo vigilancia médica, tras sufrir un problema de salud a inicios de esta semana.

La tarde del martes 1 de octubre se dio a conocer, por medio de la cuenta en Instagram del cantante, que él se encontraba internado.

PUBLICIDAD

Horas más tarde, su publirrelacionista reveló en entrevista al periódico El Universal el motivo por el que el sonorense se puso mal.

“Por el momento sabemos que es una fuerte infección estomacal, pero estamos a la espera de los estudios para descartar alguna otra cosa”, declaró.

Asimismo, puntualizó que el intérprete de ‘Adiós amor’ se quedaría en la clínica “hoy y mañana” hasta que “los doctores digan qué procederá”.

¿Nodal se enfermó porque “toma mucho cuando trabaja”?

Luego de que el colaborador de Christian Nodal aclarara que él se encuentra estable y fuera de peligro, el periodista Gustavo Adolfo Infante abordó el tema.

Este miércoles 2 de octubre, durante su programa ‘Sale el sol’, el comunicador explicó las posibles razones por las que el marido de Ángela Aguilar habría resultado afectado.

“Trae demasiado trabajo; subirte a los aviones, bajarte de ellos. El trabajo, el esfuerzo”, indicó el presentador mexicano.

“Y, también, mucha gente ayer me decía: ‘Es que toma mucho cuando trabaja’. Tiene 25 años, pero finalmente eso afecta”, añadió.

En más de una ocasión, el compositor ha consumido alcohol durante los conciertos que brinda, inclusive ante la presencia de su esposa.

El pasado agosto, Nodal ingirió tequila directamente de la botella mientras daba ‘show’ en Mazatlán, por lo que Ángela le pidió con señas que parara.

Responsabilizan a Pepe Aguilar por la condición de Nodal

Por su parte, en la emisión ‘Ventaneando’ responsabilizaron a Pepe Aguilar por la crisis que atraviesa Christian Nodal.

PUBLICIDAD

“Había presentado problemas gástricos y parece que obviamente tanta tensión, tanto viaje y demás pues le cobró factura”, externó la conductora Mónica Castañeda.

Su compañero, Ricardo Manjarrez, le preguntó en respuesta: “¿Pero sabes de dónde dicen que viene esta tensión?”.

“Del nuevo sencillo que sacó Pepe, donde afirman que le está tirando con todo, diciéndole que se llevó a su hija, que ojalá la cuide porque él cambia de mujer como de calcetines, entonces que eso no le cayó bien”, explicó.

Se refiere al tema ‘Cuídamela bien’, el cual el veterano ranchero lanzó el 27 de septiembre y contiene frases como: “Ámela cabr…, demuéstrale al mundo que agarraste el rumbo y tienes corazón”.

Esta información llega después de que la mamá de Nodal, Cristy, emitiera un sorpresivo mensaje en sus historias de la red social.

“#CuidemeloBien Que de acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz”, anotó en su misiva, considerada por muchos como una indirecta a Pepe.