Hijos de Jenni Rivera logran que proceda la demanda en contra de su abuelo Pedro Rivera

El 20 de septiembre de 2023 Jacqie Rivera, CEO de Jenni Rivera Enterprises Inc., interpuso una demanda en contra de Cintas Acuario, de la cual es dueño su abuelo Pedro Rivera, por presunta "explotación comercial inapropiada de composiciones y otros derechos de propiedad del patrimonio de su madre". Sin embargo, el 18 de diciembre el juez desestimó el caso alegando que carecía de pruebas.

Se les dio unos días a los hijos de 'La Diva de la Banda' para presentar evidencias que sostuvieran el caso. La mañana de este 9 de febrero el magistrado finalmente consideró que hay elementos para un juicio.

De acuerdo con información de El Gordo y La Flaca, Chiquis, Jacqie, Jenicka y Johnny acudieron a la Corte Federal en el centro de Los Ángeles para la audiencia, a la cual no llegó su abuelo, sin embargo, en su representación asistió su tío Juan Rivera. Mike, otro de los hijos de Jenni, tampoco fue.

El reportero David Valadez informó en el show de Univision que entre las peticiones que hacen los hijos de 'La Gran Señora' piden recuperar las regalías de la música de su madre que no se le pagaron cuando ella aún estaba viva, y también las que les corresponde tras su muerte, así como que dejen de lucrar con la imagen y legado musical de su madre. También, pretenden que se anulen los contratos con Cintas Acuario que Jenni firmó en 1993, 1995 y 1996.

Las declaraciones de los hijos de Jenni al salir de la corte

Los cuatro descendientes de la estrella del regional mexicano iban fuertemente custodiados por su equipo de seguridad y no quisieron hablar con la prensa. Sin embargo, ante la insistencia de los medios de comunicación Chiquis declaró que la situación "es algo muy difícil".

Por su parte, Johnny externó que la fallecida Jenni Rivera los cuida: " Nos ayuda el espíritu de mi mamá, la verdad".

Juan Rivera advierte que la verdad saldrá a la luz

El hijo menor de Pedro Rivera atendió a los reporteros para advertir que finalmente la raíz del problema saldrá a la luz.

" Mis sobrinos no han visto los errores que están cometiendo aún en este caso porque yo leo todos los documentos (…) Nosotros queríamos que se desestimara hoy, en parte yo sí por mi papá, en parte no porque yo quiero que realmente salga todo para que la gente conozca de donde viene todo esto", dijo a diversos medios como 'Ventaneando'.

El hermano menor de Jenni Rivera explicó que el testigo principal en la demanda de sus sobrinos es una mujer que le tiene "mucho coraje" a su padre, pues es quien lo denunció por acoso sexual hace unos años, litigio que ganó don Pedro en junio de 2022 y fue absuelto del delito.

Juan aseveró que en varias ocasiones intentaron arreglar la situación sin los abogados de por medio. También dejó claro que en los tribunales " los lazos familiares en este caso no cuentan ya, esto es algo profesional, de negocios".

Advirtió que hubo un suceso en diciembre que no se hizo público, pero que pronto saldrá a la luz. Así como también, la gente podrá ver la auditoría que los hijos de Jenni Rivera solicitaron a las empresas de su madre en 2021 cuando estaban bajo el liderazgo de su tía Rosie, resultados que presuntamente los favorece tanto a él como a su hermana.