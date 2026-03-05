Cazzu Cazzu, en El Gordo y La Flaca, habla como nunca de su hija: dice que Inti “es muy feliz” y ya toma sus propias decisiones La cantante habló como nunca antes sobre Inti durante su entrevista con Tanya Charry, periodista de El Gordo y La Flaca. "Ella es muy feliz", revela Cazzu.



Cazzu habló como nunca antes de su hija Inti durante su entrevista con Tanya Charry, periodista de El Gordo y La Flaca.

La cantante compartió que su pequeña, de dos años, es muy inteligente y “entiende todo” lo que ella hace.

“Sabe que su mamá es cantante. Le digo: ‘hoy mamá tiene que cantar, ¿vas a venir conmigo?’. ‘Sí, voy a cantar con mamá’, bárbaro”, expresó este 5 de marzo.

“No, no va a cantar conmigo. A parte es super vergonzosa, le pido que haga algo y se cancela, te baja la persiana… Solo en la casa, ahí cuando la encuentras desinhibida”, agregó.

En ese sentido, Cazzu reveló que a sus dos años, Inti ha tenido la oportunidad de explorar el mundo en el que ella se desenvuelve, dejando claro que, su hija “es muy feliz”:

“Tengo amigas DJ’s, amigas bailarinas, amigas de todo tipo de arte, entonces, ella va un poco explorando todo ese mundo (…) la verdad es que ella es muy feliz y acá todo mundo la consiente, que tengo que poner límites para que se controle todo”, precisó.

Cazzu responde si se lleva a Inti cuando está de viaje

Julieta Cazzuchelli compartió que trata de pasar la mayor parte de su tiempo junto a Inti, así se encuentre trabajando. Sin embargo, declaró cuando se trata de viajes cortos, lo mejor es que ella se quede en casa. “Tres días” es lo más que han pasado separadas.

“Yo la llevo a los viajes… l os únicos viajes que no la llevo son los viajes cortos, que voy y vengo, que son cuestión de un día… ella no tiene problema, se superdivierte… yo creo que se divierte más cuando no estoy, que cuando estoy”, dijo.