Cazzu al rescate: ella es La Joaqui, la amiga a la que salvó de una relación violenta

Video La Joaqui sufrió maltratos de su pareja: Cazzu la rescató

¿Quién es La Joaqui?

Joaquinha Lerena De La Riva (su nombre real) es una rapera, actriz y youtuber argentina. A sus 30 años, es considerada una de las raperas más importantes de su país, pues con solo 18 años compitió en la Red Bull Batalla de Gallos (el mayor torneo de ‘freestyle’ en Latinoamérica) y fue la primera mujer en llegar a las semifinales.

¿Quién es la pareja de La Joaqui, con quien tuvo una relación violenta?

Tristemente, Joaquinha no tuvo solo una pareja violenta, sino dos. La primera fue el rapero Coquéein Montana, y aunque La Joaqui no había hablado públicamente al respecto, Coquéein fue señalado por otro rapero durante una batalla de 'freestyle'. G-Sony, amigo de La Joaqui, lo confrontó con estas líneas:

“Coqéein Montana de papá no tiene nada, ni siquiera legalmente. ¿Qué pensabas? ¿Qué ibas a ser un padre abandónico, un golpeador, y yo no te iba a decir nada? ¿Pensabas que no me acordaba cuando vivíamos en la pensión y aparecía La Joaqui moretoneada?”.



La Joaqui compartió posteriormente que estaba agradecida por la defensa de G-Sony. No obstante, dos años después la argentina se vio envuelta en otra relación donde sufrió agresión. De esta pareja no se sabe el nombre, pero La Joaqui ha dicho:

“Yo nunca más me voy a dejar tratar así”.

¿Cómo ayudó Cazzu a su amiga La Joaqui?

Cuando La Joaqui estaba en un momento de quiebre en su vida, encontró ayuda y apoyo en su amiga Cazzu. Joaquinha y Julieta Cazzuchelli se conocieron cuando ambas comenzaban sus carreras musicales. Ambas compartían estilo y pasados similares. La Joaqui no dudó en recurrir a Cazzu cuando se encontró en una relación violenta. En una entrevista narró:

“No tenía redes sociales, celular, nada. El único número que me sabía de memoria era el de cazzu, así que fui a un almacén la llamé y le dije: Estoy acá en tal lado, tengo miedo de que me pase algo o que me muera y mis hijitas”.



La respuesta de Cazzu fue rápida y eficiente, pues mandó un coche a recoger a La Joaqui y le dejó listo un departamento para habitar hasta que estuviera recuperada.

¿Cuántos hijos tiene la Joaqui y quién es su padre?

La Joaqui tiene dos hijas: Shaina, de 8 años, y Eva de 5. La Joaqui tuvo a Shaina cuando tenía tan solo 21 años. El padre de la niña, el raprero Coquéein Montana, no quiso aceptar la responsabilidad de ser padre. En una entrevista Joaquinha comentó:

“Cuando yo quedé embarazada de mi primera nena, le cuento al padre y él me dijo que no tenía ningún interés, que quería seguir con su vida de drogas y descontrol. Bueno, me fui por un lado, y él por el otro”.



Si bien la situación con Coquéein Montana estuvo repleta de negligencia, la vida de La Joaqui se tornó más difícil cuando conoció al que sería el padre de su segunda hija. La rapera no ha revelado la identidad de este hombre, pero sí ha hablado sobre lo que vivió.

“Cuando tuve a mi segunda nena estaba en una situación de violencia”



La Joaqui sintió que su vida se detuvo, pues además de su relación violenta se enfrentó a otras situaciones como la enfermedad de su abuela y el tener que pausar su carrera musical. Al final de ese año declaró: