Muertes de famosos

Revelan causa de muerte del actor de ‘Élite’: "Se desplomó"

El actor español perdió la vida a los 41 años. En un inicio trascendió que se había ahogado mientras estaba en una playa en Cádiz. Sin embargo, lo que ocurrió se ha aclarado.

Dayana Alvino
Video Los angustiantes últimos momentos de Julián Ortega, actor de Élite que murió a los 41 años

La muerte del actor español Julián Ortega, reconocido por su participación en exitosas series como ‘Élite’ y Velvet’, sorprendió al mundo del espectáculo.

Fue este lunes 26 de agosto cuando la Unión de Actores y Actrices en España dio a conocer la noticia del deceso por medio de un mensaje en X (antes Twitter).

Sin embargo, ni la asociación ni los familiares o amigos del dramaturgo, de 41 años, revelaron de manera inmediata qué le sucedió.

¿De qué murió Julián Ortega?

Horas después de que trascendiera lo ocurrido, La Voz de Cádiz reportó que fuentes municipales indicaron que Julián Ortega “murió ahogado el domingo”, 25, “en una playa de Barbete”, en Cádiz.

El medio expuso que las autoridades activaron al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil, la Policía Local y al Servicio de Playas tras recibir una llamada de alerta.

El diario puntualizó que el Centro de Emergencias 112 detalló que varios testigos llamaron por la tarde para decir que había un varón al que sacaron del agua con síntomas de ahogamiento.

Los rescatistas que se desplazaron al lugar confirmaron que el hombre, a quien posteriormente identificaron, perdió la vida debido a un infarto mientras estaba dentro del agua.

Julián Ortega, actor que apareció en 'Élite', murió a los 41 años.
Sin embargo, este martes 28 de agosto, el portal de The Olive Press brindó una actualización de la información al respecto.

El sitio web expone que el artista de ‘Las chicas del cable’ en realidad “se desplomó repentinamente en la playa de Zahora, en Barbete” cerca de las 17:30 horas.

Los salvavidas confirmaron, se asevera, que Ortega estaba en la orilla, no al interior del mar, cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio.

“Los paramédicos pasaron hasta media hora intentando reanimar al artista, pero fue declarado muerto en el sitio”, apuntó la página digital.

El equipo de auxilio “actuaron rápidamente” y utilizaron un desfibrilador; sin embargo, no tuvieron éxito para salvar a Julián.

Los hechos ocurrieron frente a bañistas, quienes reaccionaron conmocionados, pese a no saber que se trataba del reconocido artista.

El legado de Julián Ortega

Julián Ortega es hijo de la actriz Gloria Muñoz. Se licenció en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y trabajó principalmente en el teatro.

Las puestas en escena que se encuentran en su trayectoria son ‘Ira’, que él mismo escribió, ‘Mestiza’, ‘Bodas de sangre’ y ‘Zenit’.

Apareció en películas como ‘El otro barrio, en la que debutó a los 12 años, y ‘Mi amor perdido’, y series como ‘Élite’, ‘Velvet’, ‘Las chicas del cable’ y ‘4 estrellas’.

Muertes de famosos

