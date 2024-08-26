Muere sorpresivamente actor de ‘Élite’ y ‘Velvet’ a los 41 años: ¿qué se sabe de su fallecimiento?

Video Los angustiantes últimos momentos de Julián Ortega, actor de Élite que murió a los 41 años

El actor Julián Ortega, famoso por su participación en exitosas series como ‘Élite’ y ‘Velvet’, ha fallecido repentinamente.

Este lunes 26 de agosto, la Unión de Actores y Actrices en España dio a conocer la noticia del deceso vía X (antes Twitter).

“Muere el actor Julián Ortega a los 41 años. Descanse en paz”, escribió la institución antes de externar su pésame “a los familiares y amigos”.

Muere el actor Julián Ortega a los 41 años. Descansa en paz.



Desde la Unión de Actores y Actrices nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos del actor. #DEP pic.twitter.com/lgFJviUqQO — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) August 26, 2024

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el motivo por el que el intérprete perdió la vida y sus seres queridos tampoco han emitido un comunicado oficial.

Despiden a Julián Ortega

Tras viralizarse lo ocurrido, personalidades del medio artístico, quienes trabajaron con Julián Ortega, externaron su incredulidad y sufrimiento.

La actriz Helena Lanza anotó en un ‘post’ de Instagram: “En ‘shock’ desde esta mañana. No me lo puedo creer. Qué dolor tan grande”.

“Julián, te recordaré siempre. Un ser empático, bueno, generoso, inteligente, talentoso… Cómo disfrutaba viéndole sobre un escenario y cómo me encantó compartir planos con él”, indicó.

“Cuántas charlas juntos y cuánto nos hemos reído. Hasta siempre, amigo”, concluyó su misiva, que complementó con fotografías en las que aparecen juntos.

La actriz Helena Lanza se despidió de Julián Ortega. Imagen Helena Lanza/Instagram

Además, los actores Pablo Rivero y Dani Pérez Prada dejaron en una publicación de Ortega emojis de corazones negros, y este último anotó: “Conmigo vas, mi corazón te lleva”.

¿Quién era Julián Ortega?

Julián Ortega es hijo de la actriz Gloria Rodríguez Gallego, mejor conocida como Gloria Muñoz, y del director José Antonio Ortega.

A lo largo de su trayectoria, él participó en muchos proyectos audiovisuales españoles, especialmente en los últimos años, reporta Vanitatis.

Encarnaba a ‘Pirulín’, uno de los personajes principales de la serie ‘El Pueblo’, esto durante su tercera y cuarta temporada.

Igualmente, destacó al participar en el reconocido mundialmente programa de Netflix, ‘Élite’, en el que interpretó al encargado del restaurante La Cabaña.