Muertes de 'influencers'

¿De qué murieron los ‘youtubers’ Joe Lara y ‘La Werita Consentida’?: revelan presunto accidente

Joe Lara y Ramiro Contreras, dos conocidos creadores de contenido sobre el mundo del espectáculos, perdieron la vida. Sus colaboradoras revelaron qué les sucedió.

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Por:Dayana Alvino
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Video Paty Navidad reacciona a muerte de ‘La Werita Consentida’ y Joe Lara

La muerte de Joe Lara y ‘La Werita Consentida’, conocidos creadores creadores de contenido especializados en farándula y análisis de realities, ha conmocionado a las redes sociales.

El fallecimiento de los ‘youtubers’ se dio a conocer este 11 de abril por personalidades como Paty Navidad, quien, “con profunda tristeza”, se sumó a la “pena que embarga” a los seres queridos del dúo.

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¿Qué les pasó a Joe Lara y a ‘La Werita Consentida’?

Debido a la poca información con la que se cuenta, surgieron especulaciones sobre la causa de los fallecimientos de Joe Lara y ‘La Werita Consentida’, cuyo nombre real es Ramiro Contreras.

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Por eso, durante una transmisión para YouTube, Conchita y Janeth, quienes colaboraban con los difuntos ‘influencers’, rompieron el silencio.

Durante el ‘en vivo’, Conchita informó que ellos perdieron la vida el 9 de abril y compartió detalles de lo que les sucedió.

“A ver, lo voy a decir una sola vez, no hay nada que averiguar. Joe y nuestra Werita se fueron ayer. Aquí hay una persona muy allegada a ellos en este momento con nosotros en el chat, su amiga Tita, que gracias a ella tuve noticias directas”, declaró.

“Hubo un accidente en casa de ellos, con un escape de gas, y lo demás es lo que pasó. Una tragedia que nos puede pasar a cualquiera”, añadió.

Ella dejó entrever que la fuga ocasionó una explosión en su hogar, la cual les habría provocado serias heridas a Joe y Ramiro, por las que, confirmó Janeth, fueron hospitalizados.

“Ellos estuvieron luchando y trataron, pero no se pudo”, indicó entre lágrimas sobre la pareja, que llevaba más de “15 años de matrimonio”, según relataron en 2024.

¿Cómo están las mascotas de Joe Lara y a ‘La Werita Consentida’?

En medio de su luto, Conchita puntualizó que las mascotas de Joe Lara y ‘La Werita Consentida’ se encuentran estables.

“Sus perritos están protegidos, sufrieron ciertas quemaduras, pero están protegidos. Tengo entendido que los niños no estaban ahí, así que gracias a Dios”, expuso.

A la fecha, la familia no se ha pronunciado públicamente.

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