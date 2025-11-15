Sara Corrales

Sara Corrales espera su primer bebé: se enteró un mes después de su boda

Sara Corrales y su esposo, Damián Pasquini, recibieron de manera sorpresiva la noticia de que está embarazada, pues tenían solo un mes de casados.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Sara Corrales y Cecilia Galliano culpables de la ruptura de Irina y Gabriel? Lo que se dijo de ellas

Sara Corrales y su esposo, el empresario argentino Damián Pasquini, anunciaron el 13 de noviembre que están viviendo uno de los momentos más felices de su vida: la actriz está embarazada.

Durante una revisión de rutina con el ginecólogo, el 17 de septiembre, la colombiana recibió la noticia de manera sorpresiva.

"Sara, felicitaciones, estás embarazada", fue lo que le dijo el médico a la artista, según compartió a People en Español. "Yo casi me muero. Fue un momento de shock, de lágrimas, de emoción", agregó.

En ese instante supo que, aunque deseaban ser padres, la noticia superó sus expectativas, por lo cual le preparó una tierna sorpresa a su esposo para contarle que estaban esperando a su primer bebé.

"Mandé a hacer un video, armar una cajita, imprimir fotos de la ecografía… tomó cuatro días", contó a la revista.

"Cuando empiezo a ver el video fue increíble", confesó emocionado Damián Pasquini.

¿Cuánto tiene de embarazada Sara Corrales?

Al momento de la entrevista con People en Español, Sara cursaba la semana 14 de gestación y todavía no presentaba los clásicos achaques.

"Me he sentido perfecta, no he tenido mareo, náusea ni vómito, duermo bien, hago ejercicio, solo un poco de reflujo y más hambre de lo habitual", contó emocionada.

Por su parte, su esposo admitió que él ha tenido más antojos de lo habitual.

Sara Corrales y su esposo Damián Pasquini felices en la dulce espera.
Sara Corrales y su esposo Damián Pasquini felices en la dulce espera.
Imagen Sara Corrales/Instagram

Sara Corrales estaba en tratamiento de fertilidad

La actriz, de 40 años, y el argentino deseaban tener formar una familia, por lo cual iban de la mano de profesionales, pues estaban sometidos a tratamientos de fertilidad.

"Es una sensación difícil de describir… día a día somos más conscientes… estamos esperando un hijo o hija", expresó Pasquini. "Nos sentimos emocionadísimos, agradecidos, bendecidos".

Sara Corrales y Damián Pasquini se casaron el 14 de agosto de 2025 en Medellín, Colombia y un mes después, recibieron la noticia de que se convertirían en padres.

