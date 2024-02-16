Carlos Rivera

Niña le pide a Carlos Rivera que le cante a su fallecida mamá: cantante cumple su sueño

El esposo de Cynthia Rodríguez compartió el emotivo momento que vivió con la pequeña Valentina.

El elegante bautizo del hijo de Cynthia y Carlos Rivera: la temática fue 'El Rey León'

Carlos Rivera mostró su buen corazón durante el concierto que ofreció en Valle de Bravo este 15 de febrero cumpliendo el sueño de una pequeña fan.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el esposo de Cynthia Rodríguez compartió un video en el que detalló que la niña acudió a su presentación y le hizo una inesperada petición.

Valentina llevó al show una foto de su mamá, quien recientemente falleció, y le pidió a Carlos Rivera que le cantara el tema ‘¿Cómo pagarte?’.

“Ayer en mi concierto de Valle de Bravo se encontraba ella, se llama Valentina, llevaba la foto de su mamá Ana y tenía una manta que decía que le dedicara ‘¿Cómo pagarte?’ a su mami que ahora está en el cielo”, indicó.

Carlos Rivera cumple sueño de su fan y conmueve en concierto

El intérprete de ‘Regrésame mi corazón’ no se pudo resistir a la petición de la pequeña, quien rompió en llanto ante el gesto de Carlos Rivera, quien recibió la ovación del público.

“Todos le cantamos con mucho amor para ella. Por ella y por todos los que me escuchan desde el corazón, vale la pena todo. Gracias Valentina y hasta el cielo todo el amor para tu mami Ana”, precisó.

@_carlosrivera

Los seguidores de Carlos Rivera comentaron la publicación del cantante y aplaudieron el detalle que tuvo con la pequeña.

“Dios te bendiga por tu gran corazón”, “Es lo más bonito que he visto”, “Estas son las cosas que merecen la pena en esta vida”, “Qué hermoso corazón tienes”, “Qué bello gesto”, son algunos de los mensajes que recibió el cantante.

Al igual que la pequeña Valentina, Carlos Rivera ya experimentó la muerte de su papá, a quien recuerda en cada concierto e, incluso, al que le dedicó la canción ‘Siempre estaré aquí’.

“La canción habla un poquito de contener las lágrimas y el dolor de la despedida, pero también alegrándonos los dos porque me voy, porque era esa parte tan contrastante, vivir la alegría más grande de mi vida y luego la tristeza más grande”, confesó a El Imparcial en febrero de 2023.

