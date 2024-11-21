Karina Banda responde a quienes dicen que su esposo Carlos Ponce se ve “viejo”

Video Carlos Ponce presumió sus recuerdos noventeros junto a Shakira y más famosas

Karina Banda lanzó una contundente respuesta para todos aquellos que critican a su marido, Carlos Ponce, por su aspecto.

La presentadora abordó el tema en confianza con sus compañeras del ‘talk show’ Desiguales y no dudó en defender al puertorriqueño.

Karina Banda responde a ‘haters’ de Carlos Ponce

Karina Banda comenzó la conversación asegurando que es muy complicado “poder complacer a todo el mundo” en redes sociales.

“Mi esposo, Carlos, de repente pasa que le dicen: ‘¡Ay, mira qué viejo se ve!’”, relató a Adamari López, Amara La Negra, Migbelis Castellanos y la Dra. Nancy.

Ante ese duro señalamiento, la también actriz sentenció tajantemente: “Pues tiene 52 años, ¿qué quieren? No se va a ver como cuando cantaba. Se ve espectacular”.

“Obvio, ya luce diferente, pues si estamos envejeciendo”, añadió la estrella de Enamorándonos La Isla, que puedes ver aquí en ViX.

Como lo ha hecho a lo largo de su relación, ella dejó claro que respaldaría al boricua si se decidiera a someterse a un procedimiento estético.

“Si él se quiere hacer sus cositas, yo lo apoyo, y si no, también. Lo que lo haga sentir bien”, aseveró.

“Al final, envejecer con dignidad es eso: que no te dé pena decir cuántos años tienes”, dijo para concluir su mensaje.

Carlos Ponce ha enfrentado los juicios

Las críticas hacia Carlos Ponce no son recientes. En el pasado, él fue juzgado por supuestamente haberse hecho ‘arreglitos’ en el rostro.

“Y la gente me dice eso, que me pusieron mal el bótox”, relató durante su participación en el programa ‘Netas divinas’, en abril de 2023.