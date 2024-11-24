Adamari López, Ana Patricia y más famosos en la boda de Migbelis Castellanos: fotos
Varias celebridades se dieron cita a la boda de Migbelis Castellanos y Jason Unanue, quienes se casaron este sábado 23 de noviembre bajo una espectacular fiesta.
Migbelis Castellanos se casó este sábado 23 de noviembre con su ahora esposo Jason Unanue y estuvieron acompañados no solo de su familia, sino también de varias celebridades que fueron invitadas a esta fecha tan especial.
Los famosos en la boda de Migbelis Castellanos
De acuerdo con fotos que compartieron en redes sociales, algunos de los famosos que estuvieron con la venezolana fueron Adamari López, Karina Banda y Amara 'La Negra'.
Ellas son compañeras de la presentadora en Desiguales, el show de Univision en el que la flamante novia fue compartiendo previamente algunos detalles de sus nupcias.
Karina Banda llegó junto a su esposo Carlos Ponce, quien parece que la pasó en grande al lado de otros famosos que también fueron a la celebración: Rafael Araneda y Pietro Pizzorni.
Ellos fueron compañeros de Migbelis Castellanos durante los años que la modelo también fue parte de Enamorándonos USA, el show de UNIMÁS que puedes ver de lunes a viernes a las 8P/7C.
De hecho, Ana Patricia Gámez, la copresentadora de la emisión, también fue parte de las invitadas y fue acompañada de su esposo Luis Carlos Martínez.
La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 se la pasó bailando a lo grande junto a la novia en la fiesta que se llevó a cabo en el "Westin Jersey City" de Nueva Jersey, según reportó el portal Las Top News.
Amara 'La Negra' tampoco paró de bailar sobre la pista, según compartió en Instagram.
Según Las Top News, la boda religiosa se efectuó "en la St. Pius X Roman Catholic Church a las 2 PM" de este sábado.
" El cocktail de la boda comenzó a las 6 PM, para luego pasar a la recepción a las 7 PM en el restaurante italiano Batello", detalló el medio.
Según se aprecia en las imágenes, fue una boda de ensueño que hizo feliz a la novia, quien estuvo rodeada de sus seres más queridos.