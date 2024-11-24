Adamari López, Ana Patricia y más famosos en la boda de Migbelis Castellanos: fotos

Video Migbelis Castellanos se casa y así fue la pachanga llena de famosos, baile y mucho glamour

Migbelis Castellanos se casó este sábado 23 de noviembre con su ahora esposo Jason Unanue y estuvieron acompañados no solo de su familia, sino también de varias celebridades que fueron invitadas a esta fecha tan especial.

Los famosos en la boda de Migbelis Castellanos

De acuerdo con fotos que compartieron en redes sociales, algunos de los famosos que estuvieron con la venezolana fueron Adamari López, Karina Banda y Amara 'La Negra'.

Estos fueron los looks que lucieron Adamari López, Amara 'La Negra' y Karina Banda en la boda de Migbelis Castellanos. Imagen Amara 'La Negra'/Instagram y Yovanny Paulino/Instagram



Ellas son compañeras de la presentadora en Desiguales, el show de Univision en el que la flamante novia fue compartiendo previamente algunos detalles de sus nupcias.

Karina Banda llegó junto a su esposo Carlos Ponce, quien parece que la pasó en grande al lado de otros famosos que también fueron a la celebración: Rafael Araneda y Pietro Pizzorni.

Al igual que Amara 'La Negra', Carlos Ponce y Rafael Araneda y su esposa Marcela Vacarezza se trasladaron hasta Nueva Jersey para acompañar a Migbelis Castellanos en su boda. Imagen Amara 'La Negra'/Instagram y Carlos Ponce/Instagram



Ellos fueron compañeros de Migbelis Castellanos durante los años que la modelo también fue parte de Enamorándonos USA, el show de UNIMÁS que puedes ver de lunes a viernes a las 8P/7C.

De hecho, Ana Patricia Gámez, la copresentadora de la emisión, también fue parte de las invitadas y fue acompañada de su esposo Luis Carlos Martínez.

Ana Patricia Gámez no paró de bailar en la boda de Migbelis Castellanos. Imagen Ana Patricia Gámez/Instagram



La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 se la pasó bailando a lo grande junto a la novia en la fiesta que se llevó a cabo en el "Westin Jersey City" de Nueva Jersey, según reportó el portal Las Top News.

Amara 'La Negra' tampoco paró de bailar sobre la pista, según compartió en Instagram.

Amara 'La Negra' y Ana Patricia Gámez bailaron mucho en la fiesta, en donde hobo un gran banquete en la boda de Migbelis Castellanos. Imagen Amara 'La Negra'/Instagram y Ana Patricia Gámez/Instagram



Según Las Top News, la boda religiosa se efectuó "en la St. Pius X Roman Catholic Church a las 2 PM" de este sábado.

" El cocktail de la boda comenzó a las 6 PM, para luego pasar a la recepción a las 7 PM en el restaurante italiano Batello", detalló el medio.

Migbelis Castellanos se casó con Jason Unanue después de poco más de un año de relación. Imagen Moisés Castellanos/Instagram y Migbelis Castellanos/Instagram



Según se aprecia en las imágenes, fue una boda de ensueño que hizo feliz a la novia, quien estuvo rodeada de sus seres más queridos.