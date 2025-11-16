Muere famoso cantante luego de duro diagnóstico y tras polémico arresto días antes de fallecer

La música country está de luto tras confirmarse la muerte del cantante Todd Snider, de tan solo 59 años.

Su discográfica anunció este sábado 15 de noviembre, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, que el artista murió en la víspera.

El deceso del cantante, cuyas melodías reflexivas y desenfadadas lo hicieron uno de los más queridos del género, ha causado gran conmoción debido a las circunstancias por las que atravesó los últimos días de su vida.

¿Qué le pasó al cantante Todd Snider?

La familia y los amigos de Snider habían declarado el viernes 14 que l e habían diagnosticado neumonía en un hospital de Hendersonville, Tennessee, y que su situación se había complicado y había sido trasladado a otro centro.

En ese momento, la familia pidió a los fans que "rezaran" y que "le enviaran fuerza o simplemente lo tuvieran presente en sus corazones" durante ese difícil momento.

El diagnóstico se produjo poco después de la cancelación de una gira tras la agresión sufrida por Snider en la zona de Salt Lake City, según un comunicado de su equipo de representantes del 3 de noviembre.

Sin embargo, la policía de Salt Lake City arrestó posteriormente al propio Snider cuando, en un principio, se negó a abandonar el hospital y, más tarde, regresó y amenazó al personal, según informó el Salt Lake Tribune.

El cantante Todd Snider murió este fin de semana luego de ser diagnosticado con neumonía y tras sufrir un arresto días antes de perder la vida. Imagen AP y Getty Images



" Fue acusado de alteración del orden público, allanamiento de morada y amenazas de violencia", reportó Page Six.

La gira cancelada promocionaba su último álbum, 'High, Lonesome and Then Some', lanzado en octubre pasado.

Snider combinó elementos de folk, rock y country a lo largo de tres décadas de carrera. En reseñas de sus últimos álbumes, la agencia AP lo describió como un "cantautor con la personalidad de un folkie empedernido" y un "trovador fumeta y cómico cósmico".