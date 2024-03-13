Famosos

Famosa cantante asegura que sus hijas “arruinaron totalmente” su carrera: así lo dijo

Lily Allen, reconocida por su éxito ‘Smile’, se sinceró acerca de cómo la maternidad impidió que llegara a ser una verdadera estrella “pop”. Ella tiene dos pequeñas, Ethel Mary y Marnie Rose.

Video Geraldine Bazán y otras famosas que aparte de exitosas son las mejores madres solteras

La famosa cantante británica Lily Allen se sinceró acerca de cómo convertirse en madre “arruinó totalmente” su carrera artística.

La también actriz, de 38 años, comparte dos hijas con su expareja Sam Cooper: Ethel Mary, de 12 años, y Marnie Rose, de 11.

Lily Allen confiesa que sus hijas “arruinaron” su carrera

Lily Allen explicó la manera en la que la maternidad se interpuso con su profesión durante su participación en el más reciente episodio del podcast ‘Radio Times’, que se lanzó este 12 de marzo.

“En realidad nunca tengo una estrategia en lo que respecta a mi carrera, pero sí, mis hijas arruinaron mi carrera”, aseveró.

“Las quiero y me completan, pero en términos de estrellato pop, la arruinaron totalmente”, agregó mientras reía fuerte.

“Me molesta mucho cuando la gente dice que se puede tener todo porque, francamente, no se puede”, sentenció en tono serio.

Lily Allen y sus hijas Ethel Mary y Marnie Rose.
Imagen Getty Images

Ella saltó a la fama con su sencillo de 2006, ‘Smile’, que alcanzó el número 1 en las listas del Reino Unido. Su disco debut, ‘Alright Still’, obtuvo una nominación a Mejor álbum de música alternativa en los premios Grammy de 2008.

Dio la bienvenida a su primogénita, Ethel Mary, en noviembre de 2011, cinco meses después de anunciar su embarazo y matrimonio con el pintor Sam Cooper, según People.

Poco más de un año después, en enero de 2013, la pareja se convirtió en padres por segunda vez con la llegada de Marnie Rose.

Ambas pequeñas nacieron luego de que Allen sufriera un aborto espontáneo en 2008, al lado de su novio Ed Simons, y de que diera a luz a su bebé muerto, George, fruto de su amor con Cooper, en noviembre de 2010.

Lily Allen dice por qué escogió a sus hijas sobre su carrera

Continuando con el tema, Lily Allen atribuyó su decisión de “dar un paso atrás” en la música y la actuación por sus retoños a su propia experiencia con papás en la industria del entretenimiento.

“Algunas personas eligen su carrera por encima de sus hijos, y esa es su prerrogativa”, aseveró.

“Pero mis padres estuvieron bastante ausentes cuando yo era niña, y siento que eso dejó algunas cicatrices desagradables que no estoy dispuesta a repetir en las mías”, detalló.

La artista es hija del actor Keith Allen y de la productora de cine Alison Owen. Tiene también un hermano actor: el protagonista de ‘Game of Thrones’, Alfie Allen.

“Me alegro de haberlo hecho”, aseguró acerca de elegir a Ethel Mary y Marnie Rose en lugar del estrellato, “creo que son personas bastante completas”.

Cabe aclarar que Lily no se ha alejado del todo de la farándula. En 2018 estrenó su material discográfico ‘No Shame’ y en 2021 participó en la puesta en escena ‘2:22 Ghost Story’.

