Lily Allen tenía una escena de incesto con su hermano real en 'Game of Thrones': la historia

‘House of the Dragon’ tuvo escenas que hicieron que los fans se preguntaran si el incesto era normal en la Edad Media. No obstante, no es la única serie que ha abordado el tema, pues la historia madre, ‘Game of Thrones’, ya lo había hecho antes.

Lily Allen rechazó estar en ‘GOT’ por escenas de incesto con su hermano

Luego de que la cantante británica Lily Allen estuviera en boca de todos por hacer declaraciones sobre el controversial tema de los ‘nepo babies’ de Hollywood, los fans recordaron un importante detalle sobre ella.

Y es que en 2014 dio a conocer que le ofrecieron un papel en ‘Game of Thrones', pero lo rechazó porque implicaba escenas íntimas con su hermano en la vida real, Alfie Allen.

Esto lo informó cuando participó en un espacio de Reddit llamado 'AMA' (Ask Me Anything o 'Pregúntame lo que quieras'), en el que a través de comentarios e interacciones con el público compartió detalles sobre su carrera.

Un usuario le preguntó sobre su hermano, el actor Alfie Allen, quien es mejor conocido por interpretar a Theon Greyjoy en la serie de HBO.

Al respecto, la esposa de David Harbour (a quien puedes ver en ‘ La sombra del poder’ en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX), dijo lo siguiente:

“Me pidieron que hiciera un cameo en 'Game of Thrones', me preguntaron si estaría interesada en interpretar a la hermana de Theon, y yo me sentí incómoda porque tenía que subirme a un caballo y él me hubiera tocado y mierda. Una vez que me dijeron lo que implicaba, dije que no, gracias”.



El papel que habría hecho la cantante era el de Yara Greyjoy, la hermana mayor de Theon, el cual finalmente fue interpretado por la actriz Gemma Whelan.



La controvertida escena a la que se refería Lily Allen apareció en el segundo episodio de la segunda temporada de ‘Game of Thrones’.

En ella, el personaje de Yara se hace pasar por una plebeya para recibir a su hermano Theon. Él no la reconoce e intenta seducirla a través de tocamientos en sus partes íntimas.

La polémica del papel que se le ofreció a Lily Allen en ‘Game of Thrones’

La revelación de Lily Allen dio mucho de qué hablar en su momento y aún lo sigue haciendo, pues implicaba que la cantante fuera tocada por su hermano de la vida real solo para los fines de 'Game of Thrones'.

Por esta razón, los fans la recordaron luego de que la actriz se posicionara respecto al tema de los ‘nepo babies’ de Hollywood (hijos de famosos con ciertos privilegios en la industria), pues ella es hija del comediante Keith Allen y de la productora de cine Allison Owen:

“Los bebés nepo por los que deberían preocuparse son los que trabajan para firmas legales, los que trabajan para bancos y los que trabajan en política, si estamos hablando de consecuencias en el mundo real y robando oportunidades a las personas. PERO eso no es asunto mío”



Un fan hizo énfasis en que el nepotismo no siempre es bueno y la propuesta que le hicieron a la cantante podría ser un claro ejemplo de ello:

“Acabo de recordar la vez que le pidieron a Lily Allen que interpretara a la hermana de Theon en GoT (interpretado por su hermano en la vida real), cuyo personaje está destinado a manosearla. El nepotismo a veces es malo”