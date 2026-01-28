Bruce Willis Bruce Willis sufre anosognosia: su esposa revela qué le ha provocado esta afección Emma Heming compartió que, además de la demencia frontotemporal, Bruce Willis tiene anosognosia. Ella explicó qué consecuencias tiene este padecimiento.



Bruce Willis no está enterado de que padece demencia frontotemporal, acaba de revelar su esposa, Emma Heming.

La escritora habló al respecto durante una conversación con Cameron Oaks Rogers para su podcast ‘Conversations with Cam’, a la que People tuvo acceso en primicia.

De acuerdo con el medio, ella afirmó que el veterano actor “nunca se dio cuenta” del diagnostico sobre su salud mental.

“Creo que eso es como la bendición y la maldición de todo esto, que él nunca ató cabos para darse cuenta de que tenía esta enfermedad, y estoy muy contenta por ello”, explicó.

“Estoy muy contenta de que él no lo sepa”, dijo acerca de su marido, quien cumplirá 70 años el próximo mes de mayo.

Bruce Willis sufre anosognosia

Ahondando al respecto, reveló que Bruce Willis sufre una condición subyacente llamada anosognosia, la cual evitó que él fuera consciente de su estado.

La Cleveland Clinic indica que se trata de una “afección en la que el cerebro no puede reconocer una o más afectaciones de salud” que aquejan, y es común en personas con trastornos mentales.

Es debido a eso que el protagonista de ‘Die Hard’ “piensa que esto es su normalidad”, aseveró la también modelo y actriz.

“La gente piensa que esto podría ser negación, como si no quisieran ir al médico porque dicen: ‘Estoy bien, estoy bien’”, aclaró ella.

“Pero en realidad se trata de la anosognosia. No es negación. Es sólo que su cerebro está cambiando. Es parte de la enfermedad”, agregó.

Bruce Willis ha cambiado en los últimos años

A Bruce Willis le diagnosticaron afasia en 2022 y posteriormente, demencia frontotemporal, la cual afecta su lenguaje, personalidad y comportamiento.

En diciembre, Emma Heming reflexionó acerca de cómo ha cambiado la celebración de las fiestas entre sus seres queridos pues la estrella de cine era el que hacía panqueques y salía a la nieve con los niños, entre otras cosas.