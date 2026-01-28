Bruce Willis

Bruce Willis sufre anosognosia: su esposa revela qué le ha provocado esta afección

Emma Heming compartió que, además de la demencia frontotemporal, Bruce Willis tiene anosognosia. Ella explicó qué consecuencias tiene este padecimiento.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Bruce Willis no murió: este es el mensaje de su esposa que causó confusión

Bruce Willis no está enterado de que padece demencia frontotemporal, acaba de revelar su esposa, Emma Heming.

La escritora habló al respecto durante una conversación con Cameron Oaks Rogers para su podcast ‘Conversations with Cam’, a la que People tuvo acceso en primicia.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el medio, ella afirmó que el veterano actor “nunca se dio cuenta” del diagnostico sobre su salud mental.

“Creo que eso es como la bendición y la maldición de todo esto, que él nunca ató cabos para darse cuenta de que tenía esta enfermedad, y estoy muy contenta por ello”, explicó.

Más sobre Bruce Willis

Bruce Willis no murió: este es el mensaje de su esposa que causó confusión
1:00

Bruce Willis no murió: este es el mensaje de su esposa que causó confusión

Univision Famosos
¿Bruce Willis murió? El mensaje de su esposa que generó especulaciones en algunos medios y redes
3 mins

¿Bruce Willis murió? El mensaje de su esposa que generó especulaciones en algunos medios y redes

Univision Famosos
Esposa de Bruce Willis lamenta cómo ha cambiado la Navidad en casa tras enfermedad del actor
1:08

Esposa de Bruce Willis lamenta cómo ha cambiado la Navidad en casa tras enfermedad del actor

Univision Famosos
Familia de Bruce Willis se estaría preparando para la “última Navidad” con él por su “cruel” enfermedad
2 mins

Familia de Bruce Willis se estaría preparando para la “última Navidad” con él por su “cruel” enfermedad

Univision Famosos
Demi Moore confiesa sentir "compasión" por la esposa de Bruce Willis: ella ya no vive con el actor
2 mins

Demi Moore confiesa sentir "compasión" por la esposa de Bruce Willis: ella ya no vive con el actor

Univision Famosos
Esposa de Bruce Willis reacciona a críticas por no vivir con el actor mientras enfrenta demencia
2 mins

Esposa de Bruce Willis reacciona a críticas por no vivir con el actor mientras enfrenta demencia

Univision Famosos
Esposa de Bruce Willis confirma que él “está perdiendo” el habla y revela que ya no viven juntos
2 mins

Esposa de Bruce Willis confirma que él “está perdiendo” el habla y revela que ya no viven juntos

Univision Famosos
La salud de Bruce Willis habría empeorado: “Ya no habla ni camina”, reportan
1:01

La salud de Bruce Willis habría empeorado: “Ya no habla ni camina”, reportan

Univision Famosos
Demi Moore confiesa las "locuras" que hizo por preservar su apariencia en el pasado
3 mins

Demi Moore confiesa las "locuras" que hizo por preservar su apariencia en el pasado

Univision Famosos
Demi Moore habla de la salud de Bruce Willis tras más de un año luchando contra la demencia
2 mins

Demi Moore habla de la salud de Bruce Willis tras más de un año luchando contra la demencia

Univision Famosos

“Estoy muy contenta de que él no lo sepa”, dijo acerca de su marido, quien cumplirá 70 años el próximo mes de mayo.

Bruce Willis sufre anosognosia

Ahondando al respecto, reveló que Bruce Willis sufre una condición subyacente llamada anosognosia, la cual evitó que él fuera consciente de su estado.

La Cleveland Clinic indica que se trata de una “afección en la que el cerebro no puede reconocer una o más afectaciones de salud” que aquejan, y es común en personas con trastornos mentales.

Es debido a eso que el protagonista de ‘Die Hard’ “piensa que esto es su normalidad”, aseveró la también modelo y actriz.

“La gente piensa que esto podría ser negación, como si no quisieran ir al médico porque dicen: ‘Estoy bien, estoy bien’”, aclaró ella.

“Pero en realidad se trata de la anosognosia. No es negación. Es sólo que su cerebro está cambiando. Es parte de la enfermedad”, agregó.

Bruce Willis ha cambiado en los últimos años

A Bruce Willis le diagnosticaron afasia en 2022 y posteriormente, demencia frontotemporal, la cual afecta su lenguaje, personalidad y comportamiento.

En diciembre, Emma Heming reflexionó acerca de cómo ha cambiado la celebración de las fiestas entre sus seres queridos pues la estrella de cine era el que hacía panqueques y salía a la nieve con los niños, entre otras cosas.

Previamente, ella confirmó que él “está perdiendo” el habla. Asimismo, destapó que reside en una casa independiente, donde personal especializado lo cuida 24/7.

Relacionados:
Bruce WillisDemencia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX