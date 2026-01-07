Bruce Willis ¿Bruce Willis murió? El mensaje de su esposa que generó especulaciones en algunos medios y redes En las últimas horas, algunos medios latinoamericanos reportaron que la esposa de Bruce Willis y Demi Moore habían publicaron "alarmantes" y "preocupantes" mensajes que podrían indicar que el actor había muerto. ¿Realmente lo son? Esto se sabe.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Esposa de Bruce Willis lamenta cómo ha cambiado la Navidad en casa tras enfermedad del actor

Un mensaje publicado por Emma Heming, esposa de Bruce Willis, generó una serie de notas periodísticas que especulan sobre la posible muerte del actor desde el pasado 6 de enero.

La estrella de cine fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023.

PUBLICIDAD

¿Cuál fue el mensaje de la esposa de Bruce Willis que desató especulaciones?

La esposa del actor publicó un video el 21 de diciembre junto con un emotivo mensaje. Emma Heming recordó la última vez que se subieron juntos a una montaña rusa.

"La última vez que lo monté fue con Bruce, en 2008. Y ese momento fue DIVERTIDO. Estoy bastante seguro de que no se supone que traigas una cámara en esos viajes, pero estoy muy contento de que lo hiciera. Su comentario. Su risa. Siempre hacía todo divertido. Ese era él, pura diversión. Lo amo. Y simplemente, echo de menos que sea mi compañero de viaje".

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, publicó un mensaje que generó especulaciones. Imagen Emma Heming/Instagram

Emma Heming no hizo mención sobre la salud de Bruce Willis, pero algunos medios y creadores de contenido latinoamericanos especularon sobre su supuesto fallecimiento por su afirmación de que "echa de menos que sea su compañero de viaje".

En los comentarios de esta publicación los usuarios no expresaron duda sobre si el actor había muerto. En cambio, hay mensajes en donde sus seguidores aplauden su labor como cuidadora, a los que la esposa de Bruce Willis respondió con agradecimiento.

La esposa de Bruce Willis respondió algunos mensajes de sus seguidores. Imagen Emma Heming/Instagram

Demi Moore no apareció junto a Bruce Willis en la celebración navideña

El 27 de diciembre, Demi Moore publicó fotografías navideñas en Instagram que también fueron usadas para especular. En ellas se le puede ver junto a sus hijas, Rumer, Tallulah y Scout, pero Bruce Willis no aparece.

La familia solía pasar la Navidad junto con Emma Heming, el actor, y sus dos hijas, sin embargo, en esta ocasión no aparecieron en las imágenes de la celebración.

PUBLICIDAD

En este post, la actriz recibió preguntas de los seguidores sobre "dónde está Bruce", las cuales no tuvieron respuesta.

Bruce Willis fue el gran ausente en las postales familiares navideñas. Imagen Rumer Willis / Instagram

La esposa de Bruce no publicó fotografías de su celebración y se desconoce si el actor estuvo presente.

Además, ahora el actor vive en una residencia separado de su familia. Emma Heming lo confesó en Good Morning América en septiembre pasado: "Fue una decisión difícil para nosotros, pero fue la más segura y la mejor, no solo para Bruce, sino también para nuestras dos hijas pequeñas".

El 30 de diciembre, la escritora publicó una fotografía de los inicios de su relación con Bruce Willis, aparentemente, con el propósito de rendir homenaje a su historia de amor.

“Hace 18 años se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy tan afortunada de conocer este tipo de amor”, expresó.

Hasta la tarde de este 7 de enero, ningún medio fuera de latinoamérica ha reportado estas especulaciones ni dado actualizaciones recientes sobre la salud del actor.

El mensaje de la esposa de Bruce Willis que generó confusión. Imagen Emma Heming / Instagram

La supuesta “última Navidad” de Bruce Willis

A principios de diciembre, Radar Online reportó que, según declaraciones de una fuente, la familia de Bruce Willis se encontraba preparando lo que podría ser la “última Navidad” del actor.

“Toda la familia se siente increíblemente afortunada de tener a Bruce aquí durante las fiestas, ya que esta podría ser su última Navidad. Siempre fue el mejor Papá Noel. Solía exagerar con los regalos. Ahora ven esto como una oportunidad para devolverle parte de ese inmenso amor y cariño”, afirmó la fuente.

PUBLICIDAD

¿De qué está enfermo Bruce Willis?