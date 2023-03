Bruce Willis cumplió 68 años tras diagnóstico de demencia: su familia contó lo difícil del día

Fue a mediados de febrero pasado que la familia de Bruce Willis informó que padece demencia frontotemporal y que la afasia que le habían diagnosticado un año atrás era solamente un síntoma de esta enfermedad.

Desde entonces, la esposa del actor ha estado más que activa públicamente, declarándose enamorada de él o pidiendo a los paparazzis que respeten su espacio si lo ven en la calle.

Ahora, dio un vistazo de cómo vivieron el primer cumpleaños del histrión desde que anunciaron su enfermedad.

Bruce Willis cumplió 68 años de edad tras diagnóstico de demencia frontotemporal

Este 19 de marzo, la leyenda de Hollywood marcó una vuelta más alrededor del sol.

Hasta el momento, se desconoce si sus seres cercanos organizaron una celebración especial por la ocasión.

Lo que sí se sabe es que el día inició con lágrimas en su hogar. Emma Heming, esposa de Bruce Willis, usó su cuenta de Instagram para sincerarse sobre lo difícil del día:

“Hoy es el cumpleaños de mi esposo. Empecé el día llorando, como pueden ver por mis ojos llorosos y mi nariz mocosa. Creo que es importante que vean todos los lados de esto (su vida)”.



Desde que se hizo pública la demencia de Bruce Willis, la modelo ha usado sus redes sociales para documentar los cambios en su día a día como cuidadora primaria.

En ese sentido, confesó que “todos los días” atraviesa por “momentos de tristeza y dolor”, pero el cumpleaños del histrión los detonaron aún más.

De igual manera, la también empresaria de 44 años reflexionó sobre cómo ha sobrellevado la enfermedad del actor:

“Siempre recibo este mensaje o la gente me dice ‘eres tan fuerte, no sé cómo lo haces’. No tengo otra opción, me gustaría tenerla, pero también estoy criando dos niñas en el proceso. (Pero) a veces, en nuestras vidas, nos tenemos que poner nuestros pantalones de niñas grandes y enfrentar las cosas. Y eso es lo que estoy haciendo”.



Además, a modo de celebración, compartió en sus redes sociales un video con clips del actor en años anteriores.

Las hijas de Bruce Willis le dedicaron palabras de cariño en su cumpleaños

Las descendientes del actor tampoco perdieron la oportunidad de felicitarlo por su cumpleaños, si bien, también hicieron hincapié en lo difícil del día.

Scout, la segunda hija de las 3 que tuvieron Bruce Willis y Demi Moore, escribió en su cuenta de Instagram:

“¡Es su cumpleaños, así que mándenle todo su amor, ternura, cuidado y oraciones! (...) Hoy no es necesariamente un día fácil, porque es un día lleno de amor profundo y nuestro dolor realmente nos muestra lo profundo que puede ser nuestro amor por alguien, así que intento estar con ambos (sentimientos)”.



En un tono más alegre, llamó al actor “uno de mis mejores amigos, el rey Piscis, maestro de la dualidad, un ícono de la acción y un gentil padre de niña”.



Por su parte, Tallulah, la menor de las hijas de Bruce Willis y Demi Moore, felicitó a su padre con un mensaje más positivo:

“¡Sintiéndome inundada con todas las buenas energías y amor hacia los Willis! Lo amo y él me ama a mí, ¡qué deleite!”.



Hasta el momento, ni Demi Moore ni Rumer (la mayor de sus descendientes) han hecho alguna publicación con respecto al cumpleaños de Bruce Willis.

Este día llega tan solo una semana después de un evento feliz para la familia: el ‘baby shower’ de la primogénita del actor, para el cual se reunieron todas las integrantes del clan.

También te puede interesar: