Britney Spears anuncia que perdió al bebé que esperaba con Sam Asghari

Fue el 11 de abril cuando Britney dio la noticia de su embarazo en Instagram, aunque al inicio algunos dudaron que era broma. Luego del anuncio, Sam lo confirmó con el siguiente mensaje: "El matrimonio y los hijos son una parte natural de una fuerte relación llena de amor y respeto. La paternidad es algo que siempre he esperado y no me tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que hare", escribió en Instagram. Amigos y seguidores de la pareja no dejaron de felicitarlos.