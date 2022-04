Entrenador y actor: él es Sam Asghari, el prometido de Britney Spears que será papá de su bebé

Los futuros padres se conocieron en 2016 y meses después iniciaron su relación. Fue hasta septiembre de 2021 que Britney Spears anunció su compromiso con Sam Asghari, luego de cuatro años de noviazgo.

Más de siete meses después de dar a conocer sus planes de boda, Britney, de 40 años, compartió en su cuenta de Instagram la noticia de que se convertirá en madre junto a Sam (quien es 12 años menor que ella) y los fans de la ‘Princesa del pop’ se han mostrado más que felices con la noticia.

El tierno mensaje que Sam Asghari escribió sobre el embarazo de Britney Spears

Pocas horas más tarde, a través de sus redes sociales, Asghari rompió el silencio y publicó un conmovedor texto en el que habló del anuncio de embarazo, que lo convertirá en padre por primera vez.

“El matrimonio y los hijos son una parte natural de una fuerte relación llena de amor y respeto. La paternidad es algo que siempre he esperado y no me tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que haré”, dijo.



Los fans y amigos de Sam no se hicieron esperar y dejaron algunos mensajes de cariño en la publicación de Asghari, la cual consiguió más de 178 mil me gusta.

“Felicidades”, “Bienvenido a la paternidad”, “Qué emocionante noticia”, “Serás el mejor papá”, “Estoy muy feliz por ti” y “Estoy llorando”, fueron algunos de las felicitaciones que los seguidores del futuro padre dejaron en la caja de comentarios.

¿Quién es Sam Asghari, novio de Britney Spears y papá de su bebé?

Nacido el 4 de marzo de 1994, Sam Asghari es un entrenador personal originario de Teherán Irán. En una entrevista concedida a ‘Men’s Health’, Asghari señaló que, en 2006, tuvo que dejar a su familia y amigos para reunirse con su padre en Estados Unidos.



Tras su llegada al país americano, Sam se sumergió en el mundo de los deportes y, según una charla con ‘Forbes’ gracias a sus conocimientos ‘fit’ consiguió una mejor versión de sí mismo que lo ayudó a fundar el programa Asghari Fitness.

“Cuando vi que la gente estaba tan inspirada por mí, decidí hacer algo para ayudar a los demás y usar mi plataforma de redes sociales como una herramienta de inspiración para que otras personas puedan obtener las mejores versiones de sí mismos. Para mí, el fitness no es sólo por la forma en que te ves; el fitness tiene mucho que ver con la salud mental”, aseveró el joven de 28 años en entrevista.



Además de su talento para el deporte, Asghari ha participado como actor en ‘Black Monday’, ‘Hacks’, ‘Can You Keep a Secret’ y ‘Unbelievable’, donde compartió pantalla con celebridades como Snoop Dogg, Chase Masterson, Tim Russ y Garrett Wang.

Aunado a su carrera como intérprete, en 2016 el también modelo apareció en parte del video ‘Slumber Party’, canción entonada por su pareja, Britney Spears; además, formó parte del clip musical ‘Work From Home’ de Fifth Harmony.