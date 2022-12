Britney Spears celebra sus 41 años con fotos inéditas de sus hijos, pero sus fans se preocupan

El 2 de diciembre de 2022, Britney Spears sumó una vuelta más al sol y celebró sus 41 años de edad. Sin embargo, la mayoría de los posts de cumpleaños que compartió en su cuenta de Instagram no estuvieron enfocados en ella, quien suele bailar o posar con poca ropa en esta red social, sino en sus hijos y su hermana Jamie Lynn Spears.

Britney Spears celebró sus 41 años con fotos inéditas de sus hijos



Desde que la conocida ‘Princesa del Pop’ dejó de estar bajo el control de la tutela de su padre, la ausencia de sus hijos Sean y Jayden, fruto de su ex matrimonio con Kevin Federline, ha destacado.

Por ejemplo, sus adolescentes no asistieron a su boda con Sam Asghari. Además, hace poco se generó una gran polémica debido a que, según Federline, los chicos no querían ver a Britney.

Ante estos desplantes, Britney compartió (y después eliminó) largos mensajes en su Instagram sobre lo que piensa de sus hijos, en los que reconoció que criar adolescentes no es sencillo.

No obstante, en esta ocasión, la cantante optó por sólo compartir pocas pero amorosas palabras dedicadas a sus chicos, las cuales acompañó con una serie de fotos inéditas.

“A mis dos hijos... Los amo... ¡Moriría por ustedes! ¡Dios acelere mis preciosos corazones! ¡Daría cualquier cosa sólo por tocar su cara! Les envío mi amor... Mamasita”, escribió en el pie de foto de sus dos publicaciones.



El primer post contó con dos imágenes de uno de sus hijos (según sus fans se trata de Sean Preston, su primogénito). En la primera, el joven sale serio y mirando fijamente a la cámara, mientras que en la segunda posa de perfil.



En la segunda publicación, su hijo menor Jayden (con base en lo que creen sus fans) sonríe y luce muy guapo y elegante con traje negro y chaleco y corbata rosa.

Estas imágenes causaron gran furor, debido a que en las fotos que Britney ha compartido de sus hijos en los últimos años, sus caras completas no salen.

Britney Spears le dedica mensaje a su hermana Jamie Lynn Spears



Curiosamente, sus hijos no fueron los únicos a los que Britney les dedicó un mensaje en su cumpleaños. Su hermana Jamie Lynn Spears, con quien hace unos meses tuvo varios roces en redes sociales, también figuró en sus publicaciones cumpleañeras.

“Es mi cumpleaños, pero eres mi corazón, así que estoy pensando en ti... ¡¡¡Felicidades por ser tan valiente, inspiradora y mostrar agallas y gloria en tu programa 🎉!!! No estás sola... si alguien sabe lo que se siente... soy yo 🤧🤧🤧 ¡¡¡Mi hermanita!!! ¡¡¡Te amo!!!”



Las publicaciones a sus hijos y hermana causaron confusión entre muchos de sus seguidores. Mientras que muchos expresaron su preocupación por la cantante, cientos más creen que Britney no es quien publicó estos mensajes y fotos.

Ahora estoy MUY confundido”; “QUÉ en el MUNDO está pasando aquí”; “Brit, Te amamos y esperamos que estés bien”; “Algo no está bien. Esto suena a despedida”; “No, ¿dónde diablos está Britney? Ella no está escribiendo estos mensajes…”; “Ahora sabemos al 100% que Britney no gestiona esta página”; “OK, creo que esto solo prueba que esta no es la publicación de Britney...”, son algunos de los mensajes que le han dejado en estos posts.



Cuéntanos, ¿recordabas a los hijos de Britney Spears? ¿Crees que ella publicó esas fotos?