Famosos LGBT Esposo de famosa actriz se declara gay y ella reacciona tras 14 años de matrimonio El cantante Caleb Shomo, vocalista de la banda Beartooth, sorprendió al declararse abiertamente gay tras más de una década de matrimonio con la actriz Fleur Shomo, quien reacciona con un "doloroso" mensaje.



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Caleb Shomo, vocalista de la banda de rock Beartooth y esposo de la famosa actriz Fleur Shomo, dio a conocer públicamente su orientación sexual en una declaración profundamente íntima y emotiva difundida este sábado 23 de mayo, en medio de crecientes especulaciones sobre su vida privada.

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Cantante de heavy metal confiesa ser gay

El músico, de 33 años, eligió su cuenta de Instagram para compartir la revelación con sus más de 213 mil seguidores, abriendo un capítulo personal que, según sus propias palabras, llevaba tiempo procesando.

"Siento la necesidad de aclarar las cosas antes de que afecte aún más a mis seres queridos", escribió con franqueza, "soy un hombre gay orgulloso".

Caleb Shomo, vocalista de la banda Beartooth, hizo público que es gay con este comunicado en Instagram. Imagen Caleb Shomo/Instagram y Beartooth/Instagram



Shomo reconoció que le ha resultado "difícil manejar los sentimientos que rodean el tema y decidir qué hacer al respecto", tras años de introspección.

Explicó que siempre había puesto "lo más profundo de su alma" en su arte y su música y que los cuatro discos de Beartooth fueron "muy autocríticos" antes de declararse gay.

Señaló que su música exploraba "su educación religiosa, la depresión, el odio y el desprecio hacia sí mismo, y la desesperanza".

Caleb Shomo llevaba 14 años de matrimonio con la actriz Fleur Shomo. Imagen Fleur Shomo/Instagram

Esposa de Caleb Shomo reacciona

Apenas horas después, su esposa durante 14 años, la actriz Fleur Shomo y conocida por su participación en la galardonada serie 'The Pitt', compartió un mensaje igualmente conmovedor en el que manifestó su apoyo a Caleb Shomo.

También describió el proceso de separación como una experiencia "desorientadora y dolorosa".

La pareja, que contrajo matrimonio en 2012 luego de dos años de relación y que no tuvo hijos en común, enfrenta ahora el desenlace de una historia marcada por vínculos profundos.

La actriz dejó entrever el profundo impacto emocional que este proceso ha tenido en su vida.

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"No sé muy bien cómo empezar, ¿acaso hace falta decir algo? Pero supongo que iré directo al grano", escribió.

Este es el mensaje con el que reaccionó Fleur Shomo tras el anuncio de su marido de que es gay. Imagen Fleur Shomo/Instagram



Reconoció que "los últimos meses han sido un periodo muy desorientador y doloroso para ambos", y expresó su compromiso emocional hacia su esposo.

" Siempre querré amar, proteger y apoyar a Caleb. Su bienestar me ha importado más que cualquier otra cosa en el mundo a lo largo de los años".

La actriz decidió apoyar a su esposo tras declararse abiertamente gay a sus 33 años y 14 de matrimonio. Imagen Fleur Shomo/Instagram



La actriz describió el conflicto interno que ha enfrentado al intentar sostener a su pareja mientras asimilaba la transformación de su relación.

"Soy la única que tiene que lidiar con la dualidad de esta situación", admitió, " apoyarlo mientras lo pierdo todo ha sido increíblemente difícil de comprender".