arnold schwarzenegger Hijo de origen hispano de Schwarzenegger imparable: ¡gana segundo certamen de fisicoculturismo! Joseph Baena, hijo fuera del matrimonio de Arnold Schwarzenegger, continúa abriéndose paso en el mundo del fisicoculturismo, tal como lo hizo su famoso padre en la juventud. El chico de sangre latina suma ya dos campeonatos al hilo.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Arnold Schwarzenegger entrena duro al hijo que tuvo fuera del matrimonio

Joseph Baena, el hijo de origen hispano del legendario actor Arnold Schwarzenegger, sumó un nuevo triunfo a su naciente carrera en el fisicoculturismo.

Se trata de su segundo certamen ganado al hilo luego de que hace una semana salió victorioso en el NPC Natural Colorado State quedándose con el primer lugar en tres categorías y el segundo en una más.

PUBLICIDAD

Joseph Baena suma nueva victoria

Ahora, el joven de 28 años ganó el INBA Iron Gladiator Classic Physique este sábado 4 de abril, dando un nuevo paso clave en su trayectoria deportiva.

El atleta y también actor se impuso en la competencia celebrada en California y, además del título, obtuvo su tarjeta profesional como fisicoculturista.

Fiel al espíritu del evento, festejó el logro en Instagram con estética de gladiador: sobre el escenario posó con espada y escudo, como si acabara de conquistar Roma.

Joseph Baena, el hijo de origen hispano de Arnold Schwarzenegger, ya lleva dos campeonatos ganados al hilo en fisicoculturismo. Imagen Joseph Baena/Instagram



Fue apenas su segunda competencia oficial y su progreso parece ser rápido y evidente.

El propio Baena ha señalado que este año decidió dejar de sobreanalizar y comprometerse de lleno con la competencia, una determinación que claramente está dando resultados.

Arnold Schwarzenegger, su padre, ha sido parte activa de la preparación de su hijo, entrenando con él y ayudándolo a perfeccionar sus poses en el Gold's Gym de Venice Beach.

Joseph Baena sigue los pasos de su famoso padre, Arnold Schwarzenegger, quien se inició en el fisicoculturismo antes de convertirse en un destacado actor. Imagen Joseph Baena/Instagram y Getty Images

La historia del hijo de origen hispano de Schwarzenegger

Joseph Baena ha hablado abiertamente sobre su infancia, marcada por problemas de peso, exclusión de equipos deportivos y burlas, experiencias que lo llevaron a transformar su vida a través del ejercicio.

Hoy, esa constancia lo coloca en el centro de atención del mundo fitness.

El chico es producto de la relación extramarital que Arnold Schwarzenegger mantuvo con la ama de llaves Mildred Baena.

La familia materna del hijo del artista es originaria de Guatemala y Colombia, por lo que en su sangre corre sangre hispana.

PUBLICIDAD

El actor de 'Terminator' no lo reconoció como su hijo durante varios años, pero a la fecha parecen mantener una relación cercana.

Schwarzenegger estuvo casado con María Shriver, de 1986 a 2021, y con ella tuvo otros 4 hijos: Katherine, Christina, Patrick y Christopher.

Al parecer, ellos no llevan una comunicación ni cercana ni constante con su medio hermano.