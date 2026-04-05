Tori Spelling Tori Spelling y 4 de sus hijos son llevados al hospital tras ser embestidos por auto: detalles La actriz Tori Spelling, estrella de la exitosa serie 'Beverly Hills 90210', y cuatro de sus hijos, fueron trasladados a un hospital tras verse involucrados en un accidente automovilístico en Temecula, California.



Video Tori Spelling de 'Beverly Hills 90210' y sus hijos viven en la calle: todo empezó con una infidelidad

La actriz Tori Spelling, recordada por su papel de Donna en la serie 'Beverly Hills 90210', junto a cuatro de sus hijos y otras tres personas fueron trasladados a un centro hospitalario luego de verse involucrados en un accidente automovilístico registrado a inicios de esta semana en el sur de California.

¿Qué pasó con Tori Spelling y sus hijos?

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La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside confirmó a la revista People el sábado 4 de abril que los agentes respondieron a un reporte de colisión en la ciudad de Temecula, ubicada a unas 80 millas de Los Ángeles, alrededor de las 17:45 horas del pasado jueves 2 de abril.

En el lugar, localizaron dos vehículos con daños visibles tras el impacto, detalló People.

Según el reporte, Spelling, de 52 años, se desplazaba en su vehículo acompañada por cuatro de sus hijos y tres amigos cuando fueron embestidos por otro conductor que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y se pasó un semáforo en rojo.

Las autoridades informaron que todos los ocupantes fueron evaluados en la escena y que no se realizaron arrestos.

Posteriormente, Spelling y los siete menores fueron llevados a un hospital en tres ambulancias distintas, donde recibieron atención médica por lesiones que incluyeron cortes, moretones y contusiones, de acuerdo con TMZ.

Un video difundido por el medio muestra a la actriz dialogando con un agente en el lugar del percance.

Ni Tori Spelling ni ningún representante de ella se pronunciaron de manera inmediata tras hacerse público lo que le ocurrió.

La estrella de 'Beverly Hills 90210' es madre de cinco hijos: Liam, de 19 años; Stella, de 17; Hattie, de 14; Finn, de 13; y Beau, de 9, todos fruto de su relación con su exesposo Dean McDermott.

Segundo accidente de Tori Spelling

Este no es el primer incidente vial en el que Spelling se ve involucrada. En 2011, la actriz chocó contra un muro mientras llevaba a sus dos hijos mayores a la escuela, tras ser perseguida por un paparazzi.

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En ese entonces, declaró en redes sociales que el accidente ocurrió al intentar huir de un fotógrafo que continuó tomando imágenes incluso después del choque.