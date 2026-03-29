Arnold Schwarzenegger

Hijo de origen hispano de Arnold Schwarzenegger gana su primer concurso de fisicoculturismo

Joseph Baena, el hijo de Arnold Schwarzenegger y que tuvo en una relación extramarital, sigue los pasos de su famoso padre y se alzó con el triunfo en su debut dentro del fisicoculturismo.

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Video Arnold Schwarzenegger entrena duro al hijo que tuvo fuera del matrimonio

Joseph Baena, el hijo de origen hispano del icónico Arnold Schwarzenegger y que tuvo en una relación extramarital, demostró que el talento físico corre en su sangre y que heredó las habilidades de su famoso padre.

El joven de 28 años se coronó campeón en su esperado debut dentro del mundo del fisicoculturismo, disciplina en la que se inició su papá.

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Joseph Baena gana competencia

El joven se impuso frente a sus rivales y se llevó el primer lugar en las categorías de Fisicoculturismo Masculino Peso Pesado, Classic Physique True Novice y Classic Physique Novice durante el certamen NPC Natural Colorado State, realizado este sábado 28 de marzo.

Además, sumó una medalla de plata en la categoría Men’s Classic Physique Open Clase C.

Joseph Baena ganó 3 categorías en su debut dentro del fisicoculturismo.
Joseph Baena ganó 3 categorías en su debut dentro del fisicoculturismo.
Imagen Jeff Taylor/Instagram

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Tras la competencia, Joseph Baena compartió en Instagram varias imágenes desde el escenario, donde exhibió el resultado de meses de preparación y entrenamiento, destacando su desarrollo muscular y presencia escénica.

El logro no pasó desapercibido para Arnold Schwarzenegger, quien acompañó de cerca a su hijo durante el proceso de preparación.

Una de las categorías que Joseph Baena (izq.) ganó fue la de Men’s Classic Physique- True Novice.
Una de las categorías que Joseph Baena (izq.) ganó fue la de Men’s Classic Physique- True Novice.
Imagen Jeff Taylor/Instagram


El actor, con una extensa carrera en el fisicoculturismo antes de conquistar Hollywood, estuvo presente mientras Joseph Baena se entrenaba para esta competencia.

Días antes de la competencia, un video reciente mostró a padre e hijo entrenando juntos en el gimnasio, con el famoso intérprete de 'Terminator' brindándole consejos mientras su hijo posaba, dejando claro que su objetivo es seguir el legado del hombre que conquistó siete títulos de Mr. Olympia.

Y ahora parece que todo apunta a que Joseph Baena apenas comienza su camino en el fisicoculturismo, siguiendo los pasos de su padre.

¿Quién es Joseph Baena?

Arnold Schwarzenegger tuvo a su hijo Joseph Baena en una relación extramarital que mantuvo con la ama de llaves Mildred Baena.

La familia materna del hijo del actor es originaria de Guatemala y Colombia, por lo que en su sangre corre sangre hispana.

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Al no haber sido reconocido por Arnold Schwarzenegger como su hijo durante varios años, vivió la mitad de su vida sin "tener mucho", pues su madre era empleada doméstica y creció al lado de ella y junto a sus tíos rodeado de sus raíces latinas.

Su padre estuvo casado con María Shriver, de 1986 a 2021, y con ella tuvo 4 hijos: Katherine, Christina, Patrick (quien ya es un famoso actor) y Christopher.

Una fuente cercana al legendario actor declaró a Page Six en mayo de 2023 que los hijos que él tuvo con Shriver aparentemente no tenían un lazo afectivo con Joseph Baena.

Video Joe Baena no fue invitado a la boda de su hermano Patrick: la difícil relación con los Schwarzenegger
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