¡Migbelis Castellanos está embarazada! La presentadora tendrá su primer hijo

Migbelis Castellanos anunció este viernes 16 de agosto que, a sus 29 años, está embarazada de su primer hijo.

La presentadora venezolana hizo la revelación durante la emisión de su programa Desiguales, en el cual conduce con Adamari López, Karina Banda, Amara La Negra y la Dra. Nancy.

“¡Estoy embarazada!”, dijo al mismo tiempo que mostró un pequeño trajecito de bebé, puntualizando que tiene tres meses de gestación.

“Estamos muy, muy, muy felices con esta noticia”, mencionó. “Mis papás están felices, ya ellos saben, la familia de él también. Estamos todos muy felices porque esto es una bendición de Dios”.

La exreina de belleza mantiene un romance desde hace aproximadamente un año con el empresario estadounidense Jason Unanue.

“Soy muy afortunada de tener a un excelente hombre a mi lado con el que estoy construyendo una hermosa familia”, aseguró.

Migbelis Castellanos se enteró así de su embarazo

En entrevista con People en Español, Migbelis Castellanos ahondó en los detalles de su dulce espera, la cual admitió no planificó para este 2024.

“Me enteré a las cuatro semanas porque soy muy regular con mi periodo. Me hice una prueba, y nos metimos al baño y estuvimos conversando un buen rato hasta que le pedí que volteara la prueba y estaba positiva”, relató.

“Nuestra primera reacción fue entre emocionados y nerviosos, y me hice otra y otra prueba y todas positivas”, sumó al respecto.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina explicó que, a los dos días, se realizó “un sonograma para ver si el saco tenía un embrión”.

Migbelis Castellanos compartió que deseaba ser mamá

Hace unos meses, en mayo, Migbelis Castellanos confesó a sus seguidores en Instagram que ya anhelaba convertirse en madre.

En una dinámica de preguntas y respuestas, un usuario le cuestionó directamente: “¿‘Mig’, quieres tener hijos?”.

“Sí, quiero tener hijos, me quiero casar, quiero tener mi familia, quiero buscar otro perrito para que acompañe a Macchiato y quiero tener un gato”, respondió ella.

Durante esta misma actividad, la modelo igualmente se sinceró acerca de cómo descubrió que Jason Unanue era “el indicado para sacar adelante una relación”.

“Creo que uno sabe que ‘that’s the one’ con el tiempo, pero sí les puedo dar fe de que la noche que yo conocí a mi novio estaba tan ilusionada”, indicó.

“Físicamente es muy guapo, pero cuando nos sentamos a conversar, yo dije: ‘Quisiera que fuese mío’, porque la manera en que él conversa, tan inteligente, caballero, respetuoso”, añadió.

Castellanos aseveró que “ya después, con los días” es que se fue “enamorando más y más” del emprendedor, a quien ha presumido en la red social.

Migbelis Castellanos cambió de opinión sobre ser mamá

En abril, Migbelis Castellanos admitió que su idea de tener hijos a cierta edad, más joven, dio un vuelco por una importante razón.

“Tuve mi primera relación a los 18 años y yo me visualizaba como mi mamá: ella a sus 24 ya tenía dos muchachos y luego, siete años después, tuvo al último”, recordó.

“Hoy día mis papás son mis amigos porque son jóvenes, pero yo tengo 28 y digo: ‘¡Wow!, cómo ha cambiado todo, porque yo sí pensaba que quería tener hijos jovencita y ahora digo ‘no, ya va, quiero disfrutar más’”, sentenció.