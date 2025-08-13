Migbelis Castellanos reacciona a críticas a su cuerpo tras ser mamá: “No le queda bien verse delgada”

Video Migbelis Castellanos ya está “entrenando” a su bebé de 4 meses: revela para qué

Migbelis Castellanos reaccionó a las más recientes críticas sobre su cuerpo, el cual se ha transformado a casi cinco meses de que diera a luz a su primer hijo.

Fue el pasado mes de marzo cuando la querida presentadora de Desiguales parió a Caden, el pequeño fruto de su amor con su esposo, Jason Unanue.

PUBLICIDAD

Actualmente, la venezolana de 30 años ya no luce ningún rastro de su ‘baby bump’, pues su abdomen está plano y tonificado.

Migbelis Castellanos reacciona a críticas a su cuerpo

Mientras experimenta el ser mamá de Caden, Migbelis Castellanos se tomó el tiempo de replicar a las críticas que ha recibido por su figura.

En sus historias de Instagram, ella difundió el mensaje que le envió una mujer: “No te queda muy bien verte delgada, prefería tu peso, te veías superhermosa, sólo un poco de ejercicio para endurecer tus músculos. Ahora, demasiado delgada”.

Ante esas palabras, la también modelo optó por colocar un emoji de carita sonriendo, pero igualmente agregó una cajita en la que escribió, para conseguir la opinión de sus seguidores: “¿Qué le respondemos?”.

Posteriormente, ella subió una ‘selfie’ en la que se le pude ver usando ropa deportiva, la cual evidencia cómo luce actualmente.

Migbelis Castellanos respondió a las críticas por su cuerpo. Imagen Migbelis Castellanos/Instagram

Migbelis Castellanos se niega a romantizar la maternidad

Hace un mes, Migbelis Castellanos se sinceró, durante la emisión de su programa en Univision, acerca de los desafíos que ha atravesado como madre.

“He estado lidiando con el tema de la lactancia que, me parece, es lo más complicado en mi posparto. ¿Por qué? Porque es demandante, agotador”, inició.

“Y he recibido mensajes de gente en mis redes sociales en donde me dicen: ‘Ay, pero qué horror, pareciera que todo el tiempo te estás quejando de tu maternidad’”, agregó.

Ante el señalamiento, ella se defendió: “No, señores. Cuando uno habla de lo que uno está atravesando, de lo que uno está viviendo, uno lo hace para poder humanizar este tipo de temas y no romantizarlos”.

PUBLICIDAD

En ese instante, admitió que por Caden ha tenido que “cambiar” sus horarios, “madrugar”, así como sentir “cansancio” y “mucho miedo”.