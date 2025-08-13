Migbelis Castellanos

Migbelis Castellanos reacciona a críticas a su cuerpo tras ser mamá: “No le queda bien verse delgada”

La presentadora no se quedó callada luego de que una internauta le dijera que está “demasiado delgada”. La figura de la venezolana a cambiado a meses de haberse convertido en mamá.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.


03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Migbelis Castellanos ya está “entrenando” a su bebé de 4 meses: revela para qué

Migbelis Castellanos reaccionó a las más recientes críticas sobre su cuerpo, el cual se ha transformado a casi cinco meses de que diera a luz a su primer hijo.

Fue el pasado mes de marzo cuando la querida presentadora de Desiguales parió a Caden, el pequeño fruto de su amor con su esposo, Jason Unanue.

PUBLICIDAD

Actualmente, la venezolana de 30 años ya no luce ningún rastro de su ‘baby bump’, pues su abdomen está plano y tonificado.

Migbelis Castellanos reacciona a críticas a su cuerpo

Más sobre Migbelis Castellanos

Migbelis Castellanos ya está “entrenando” a su bebé de 4 meses: revela para qué
0:57

Migbelis Castellanos ya está “entrenando” a su bebé de 4 meses: revela para qué

Univision Famosos
¿Bebé en camino? Migbelis Castellanos revela cuándo se convertiría en madre por segunda vez
0:56

¿Bebé en camino? Migbelis Castellanos revela cuándo se convertiría en madre por segunda vez

Univision Famosos
Migbelis Castellanos vuelve a la TV tras dar a luz y llora al dejar a su bebé en casa: así regresó
1:09

Migbelis Castellanos vuelve a la TV tras dar a luz y llora al dejar a su bebé en casa: así regresó

Univision Famosos
Migbelis Castellanos sufre “ansiedad” tras separarse de su hijo por primera vez para ir a trabajar
0:49

Migbelis Castellanos sufre “ansiedad” tras separarse de su hijo por primera vez para ir a trabajar

Univision Famosos
Migbelis Castellanos presenta a su bebé y deja ver su carita ¿se parece a ella?
1:11

Migbelis Castellanos presenta a su bebé y deja ver su carita ¿se parece a ella?

Univision Famosos
Angustiada, Migbelis Castellanos corre para saber qué tiene su bebé: “Está llorando tanto”
1:16

Angustiada, Migbelis Castellanos corre para saber qué tiene su bebé: “Está llorando tanto”

Univision Famosos
Migbelis Castellanos sufre dolorosa pérdida a días de haber dado a luz: “Me acobijaste en tus brazos”
1:04

Migbelis Castellanos sufre dolorosa pérdida a días de haber dado a luz: “Me acobijaste en tus brazos”

Univision Famosos
Migbelis Castellanos regresa a casa con su bebé y revela inesperada reacción de su perro
2 mins

Migbelis Castellanos regresa a casa con su bebé y revela inesperada reacción de su perro

Univision Famosos
Migbelis Castellanos reaparece y por primera vez se muestra junto a su bebé tras dar a luz: foto
0:57

Migbelis Castellanos reaparece y por primera vez se muestra junto a su bebé tras dar a luz: foto

Univision Famosos
Migbelis Castellanos vive calvario horas antes de tener a su bebé: creyó “estar lista y no pasó así”
1:08

Migbelis Castellanos vive calvario horas antes de tener a su bebé: creyó “estar lista y no pasó así”

Univision Famosos

Mientras experimenta el ser mamá de Caden, Migbelis Castellanos se tomó el tiempo de replicar a las críticas que ha recibido por su figura.

En sus historias de Instagram, ella difundió el mensaje que le envió una mujer: “No te queda muy bien verte delgada, prefería tu peso, te veías superhermosa, sólo un poco de ejercicio para endurecer tus músculos. Ahora, demasiado delgada”.

Ante esas palabras, la también modelo optó por colocar un emoji de carita sonriendo, pero igualmente agregó una cajita en la que escribió, para conseguir la opinión de sus seguidores: “¿Qué le respondemos?”.

Posteriormente, ella subió una ‘selfie’ en la que se le pude ver usando ropa deportiva, la cual evidencia cómo luce actualmente.

Migbelis Castellanos respondió a las críticas por su cuerpo.
Migbelis Castellanos respondió a las críticas por su cuerpo.
Imagen Migbelis Castellanos/Instagram

Migbelis Castellanos se niega a romantizar la maternidad

Hace un mes, Migbelis Castellanos se sinceró, durante la emisión de su programa en Univision, acerca de los desafíos que ha atravesado como madre.

“He estado lidiando con el tema de la lactancia que, me parece, es lo más complicado en mi posparto. ¿Por qué? Porque es demandante, agotador”, inició.

“Y he recibido mensajes de gente en mis redes sociales en donde me dicen: ‘Ay, pero qué horror, pareciera que todo el tiempo te estás quejando de tu maternidad’”, agregó.

Ante el señalamiento, ella se defendió: “No, señores. Cuando uno habla de lo que uno está atravesando, de lo que uno está viviendo, uno lo hace para poder humanizar este tipo de temas y no romantizarlos”.

PUBLICIDAD

En ese instante, admitió que por Caden ha tenido que “cambiar” sus horarios, “madrugar”, así como sentir “cansancio” y “mucho miedo”.

“Y que yo lo exponga, no me hace sentir mala madre”, sentenció, después de decir que ama a su primogénito.

Relacionados:
Migbelis Castellanos Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD