Migbelis Castellanos reacciona a críticas a su cuerpo tras ser mamá: “No le queda bien verse delgada”
La presentadora no se quedó callada luego de que una internauta le dijera que está “demasiado delgada”. La figura de la venezolana a cambiado a meses de haberse convertido en mamá.
Migbelis Castellanos reaccionó a las más recientes críticas sobre su cuerpo, el cual se ha transformado a casi cinco meses de que diera a luz a su primer hijo.
Fue el pasado mes de marzo cuando la querida presentadora de Desiguales parió a Caden, el pequeño fruto de su amor con su esposo, Jason Unanue.
Actualmente, la venezolana de 30 años ya no luce ningún rastro de su ‘baby bump’, pues su abdomen está plano y tonificado.
Migbelis Castellanos reacciona a críticas a su cuerpo
Mientras experimenta el ser mamá de Caden, Migbelis Castellanos se tomó el tiempo de replicar a las críticas que ha recibido por su figura.
En sus historias de Instagram, ella difundió el mensaje que le envió una mujer: “No te queda muy bien verte delgada, prefería tu peso, te veías superhermosa, sólo un poco de ejercicio para endurecer tus músculos. Ahora, demasiado delgada”.
Ante esas palabras, la también modelo optó por colocar un emoji de carita sonriendo, pero igualmente agregó una cajita en la que escribió, para conseguir la opinión de sus seguidores: “¿Qué le respondemos?”.
Posteriormente, ella subió una ‘selfie’ en la que se le pude ver usando ropa deportiva, la cual evidencia cómo luce actualmente.
Migbelis Castellanos se niega a romantizar la maternidad
Hace un mes, Migbelis Castellanos se sinceró, durante la emisión de su programa en Univision, acerca de los desafíos que ha atravesado como madre.
“He estado lidiando con el tema de la lactancia que, me parece, es lo más complicado en mi posparto. ¿Por qué? Porque es demandante, agotador”, inició.
“Y he recibido mensajes de gente en mis redes sociales en donde me dicen: ‘Ay, pero qué horror, pareciera que todo el tiempo te estás quejando de tu maternidad’”, agregó.
Ante el señalamiento, ella se defendió: “No, señores. Cuando uno habla de lo que uno está atravesando, de lo que uno está viviendo, uno lo hace para poder humanizar este tipo de temas y no romantizarlos”.
En ese instante, admitió que por Caden ha tenido que “cambiar” sus horarios, “madrugar”, así como sentir “cansancio” y “mucho miedo”.
“Y que yo lo exponga, no me hace sentir mala madre”, sentenció, después de decir que ama a su primogénito.