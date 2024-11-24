Migbelis Castellanos se casa: las fotos de la boda, el vestido de novia y más detalles

Video Migbelis Castellanos se casa y así fue la pachanga llena de famosos, baile y mucho glamour

El día llegó y Migbelis Castellanos ya es una mujer casada tras contraer nupcias con Jason Unanue.

La presentadora de Desiguales se casó este sábado 23 de noviembre en New Jersey, según datos del portal Las Top News.

Primeras imágenes de la boda de Migbelis Castellanos

A la ceremonia acudieron varios compañeros y amigos famosos de la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2018.

Adamari López, Amara 'La Negra', Karina Banda, Carlos Ponce, Ana Patricia Gámez, Rafael Araneda y Pietro Pizzorni, fueron algunas de las celebridades que atestiguaron el enlace, según consta en redes sociales.

Migbelis Castellanos lució este vestido de novia en su boda con Jason Unanue. Imagen Moisés Castellanos/Instagram y Ana Patricia Gámez/Instagram



De acuerdo con imágenes que la propia venezolana compartió en Instagram, las celebraciones antes de la boda iniciaron desde el pasado viernes 22 en las que los novios estuvieron rodeados por su familia.

Para este sábado, que marcó la gran fecha para la modelo, la boda religiosa se efectuó "en la St. Pius X Roman Catholic Church a las 2 PM", reseñó Las Top News.

El día previo a la boda, Migbelis Castellanos y su novio estuvieron rodeados de su familia. Imagen Migbelis Castellanos/Instagram



La fiesta tuvo como sede el "Westin Jersey City" y "el cocktail de la boda comenzó a las 6 PM, para luego pasar a la recepción a las 7 PM en el restaurante italiano Batello", detalló el medio especializado en celebridades.

Hubo un "after party en Fire + Oak, que terminó pasadas las 2AM", reveló el portal y para ello los invitados recibieron en las habitaciones del hotel sede una bolsa con amenidades exclusivas para las nupcias que incluyó un "'Wedding recovery kit'" ('Kit recuperación de boda').

Migbelis Castellanos disfrutó de la gran fiesta de su boda en la que fue captada así bailando con Ana Patricia Gámez, de Enamorándonos USA. Imagen Moisés Castellanos/Instagram y Ana Patricia Gámez/Instagram



Para la fiesta, Migbelis Castellanos lució un vestido distinto al de la ceremonia religiosa. En esta ocasión fue uno mucho más corto y con detalles de plumas.

La presentadora se casó bajo la espera de su primer bebé, luciendo una 'pancita' de embarazo de seis meses y con la emoción de la próxima llegada del nuevo integrante de su familia.

Los invitados a la boda de Migbelis Castellanos recibieron una exclusiva bolsa de amenidades que incluyó un "'Wedding recovery kit'". Imagen Migbelis Castellanos/Instagram, Amara La Negra/Instagram y Adamari López/Instagram

La historia de amor de Migbelis Castellanos y su esposo

A finales de agosto pasado, Migbelis Castellanos anunció que estaba a la espera de su primer bebé junto con su novio Jason Unanue, con quien ya sumaba aproximadamente un año de romance.

Hace casi un mes, ella dio a conocer que el empresario le había pedido matrimonio. En mayo pasado, Castellanos se sinceró con sus fans sobre su relación con él.



" Creo que uno sabe que 'that’s the one' ('el indicado') con el tiempo, pero sí les puedo dar fe de que la noche que yo conocí a mi novio estaba tan ilusionada", indicó.

Destacó que "físicamente es muy guapo" y resaltó las cualidades que vio: "La manera en que él conversa, tan inteligente, caballero, respetuoso".

Ahora, ya son 'marido y mujer' y con la espera de su primer bebé en los próximos meses.