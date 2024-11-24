Migbelis Castellanos se casa: las fotos de la boda, el vestido de novia y más detalles
Migbelis Castellanos ya es una mujer casada luego de que contrajo nupcias este fin de semana con su ahora esposo, el empresario Jason Unanue. Estas son las primeras imágenes de la boda de la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2018.
No te pierdas a Migbelis en Desiguales de lunes a viernes a las 3P/2C por Univision
El día llegó y Migbelis Castellanos ya es una mujer casada tras contraer nupcias con Jason Unanue.
La presentadora de Desiguales se casó este sábado 23 de noviembre en New Jersey, según datos del portal Las Top News.
Primeras imágenes de la boda de Migbelis Castellanos
A la ceremonia acudieron varios compañeros y amigos famosos de la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2018.
Adamari López, Amara 'La Negra', Karina Banda, Carlos Ponce, Ana Patricia Gámez, Rafael Araneda y Pietro Pizzorni, fueron algunas de las celebridades que atestiguaron el enlace, según consta en redes sociales.
De acuerdo con imágenes que la propia venezolana compartió en Instagram, las celebraciones antes de la boda iniciaron desde el pasado viernes 22 en las que los novios estuvieron rodeados por su familia.
Para este sábado, que marcó la gran fecha para la modelo, la boda religiosa se efectuó "en la St. Pius X Roman Catholic Church a las 2 PM", reseñó Las Top News.
La fiesta tuvo como sede el "Westin Jersey City" y "el cocktail de la boda comenzó a las 6 PM, para luego pasar a la recepción a las 7 PM en el restaurante italiano Batello", detalló el medio especializado en celebridades.
Hubo un "after party en Fire + Oak, que terminó pasadas las 2AM", reveló el portal y para ello los invitados recibieron en las habitaciones del hotel sede una bolsa con amenidades exclusivas para las nupcias que incluyó un "'Wedding recovery kit'" ('Kit recuperación de boda').
Para la fiesta, Migbelis Castellanos lució un vestido distinto al de la ceremonia religiosa. En esta ocasión fue uno mucho más corto y con detalles de plumas.
La presentadora se casó bajo la espera de su primer bebé, luciendo una 'pancita' de embarazo de seis meses y con la emoción de la próxima llegada del nuevo integrante de su familia.
La historia de amor de Migbelis Castellanos y su esposo
A finales de agosto pasado, Migbelis Castellanos anunció que estaba a la espera de su primer bebé junto con su novio Jason Unanue, con quien ya sumaba aproximadamente un año de romance.
Hace casi un mes, ella dio a conocer que el empresario le había pedido matrimonio. En mayo pasado, Castellanos se sinceró con sus fans sobre su relación con él.
Notas Relacionadas
Adamari López, Ana Patricia y más famosos en la boda de Migbelis Castellanos: fotos
" Creo que uno sabe que 'that’s the one' ('el indicado') con el tiempo, pero sí les puedo dar fe de que la noche que yo conocí a mi novio estaba tan ilusionada", indicó.
Destacó que "físicamente es muy guapo" y resaltó las cualidades que vio: "La manera en que él conversa, tan inteligente, caballero, respetuoso".
Ahora, ya son 'marido y mujer' y con la espera de su primer bebé en los próximos meses.