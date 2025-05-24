Nader Shoueiry

La preboda de Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry: los looks, tacos, música, baile y más

A horas de su esperada boda religiosa, Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry celebraron con sus invitados una especial noche que jamás olvidarán.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video El vestido de ‘Ale’ Capetillo y más detalles de la preboda: Biby y Eduardo no dejaron de bailar

Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry celebraron la noche del 23 de mayo su preboda en la majestuosa Hacienda Zotoluca, en donde este sábado 24 se llevará a cabo su ceremonia religiosa.

Varios de los invitados compartieron algunas imágenes de lo que sucedió en el íntimo evento.

PUBLICIDAD

El look de los novios

En las fotografías se aprecia a Alejandra con un vestido blanco largo con lentejuela, mientras que su esposo luce casual.

Más sobre Alejandra Capetillo

Biby Gaytán revela postura ante la idea de que su hija Alejandra la convierta en abuela
2 mins

Biby Gaytán revela postura ante la idea de que su hija Alejandra la convierta en abuela

Univision Famosos
Ale Capetillo responde “dónde quedó” su mamá Biby Gaytán tras rumores de separación de Eduardo Capetillo
0:58

Ale Capetillo responde “dónde quedó” su mamá Biby Gaytán tras rumores de separación de Eduardo Capetillo

Univision Famosos
Esposo de Alejandra Capetillo revela que "no opinó nada de la boda", pero solo pidió una cosa
0:53

Esposo de Alejandra Capetillo revela que "no opinó nada de la boda", pero solo pidió una cosa

Univision Famosos
Mamá de Biby Gaytán reaparece para la boda de Ale Capetillo y sorprende por parecido a su nieta
0:53

Mamá de Biby Gaytán reaparece para la boda de Ale Capetillo y sorprende por parecido a su nieta

Univision Famosos
Ale Capetillo llega al primer destino de su luna de miel hacia África: presume dónde está tras su boda
1:03

Ale Capetillo llega al primer destino de su luna de miel hacia África: presume dónde está tras su boda

Univision Famosos
¿Alejandra Capetillo y su esposo pidieron dinero como regalo de bodas? Esto se sabe
0:46

¿Alejandra Capetillo y su esposo pidieron dinero como regalo de bodas? Esto se sabe

Univision Famosos
Biby Gaytán acaparó miradas en la boda de su hija ‘Ale’ con este vestido “renacentista”
0:59

Biby Gaytán acaparó miradas en la boda de su hija ‘Ale’ con este vestido “renacentista”

Univision Famosos
¿Eduardo Capetillo no terminó de pagar la lujosa boda de su hija Ale y la debe? Esto revelan
1:00

¿Eduardo Capetillo no terminó de pagar la lujosa boda de su hija Ale y la debe? Esto revelan

Univision Famosos
‘Ale’ Capetillo hace ritual con huevos y cuchillos antes de su boda: esta fue la razón
1:00

‘Ale’ Capetillo hace ritual con huevos y cuchillos antes de su boda: esta fue la razón

Univision Famosos
‘Ale’ Capetillo se casa y le rinde emotivo homenaje a su papá tras polémica: así reacciona el cantante
0:59

‘Ale’ Capetillo se casa y le rinde emotivo homenaje a su papá tras polémica: así reacciona el cantante

Univision Famosos

De acuerdo con ¡Hola!, el diseño satinado es de la española lorena Formoso, tiene "escote en V, capa de lentejuelas XL y delicadas lazadas en los hombros". Además según la revista, es uno de los atuendos que usó para posar en el especial de novias que publicaron en 2024.

Biby Gaytán resaltó entre los invitados con un vestido strapless rosa, mientras que Eduardo Capetillo optó por un tradicional traje de charrería.

Ana Paula Capetillo también destacó al usar un atuendo amarillo satinado, mientras que su hermano Eduardo Capetillo Jr. se dejó ver con su característico look vaquero. Además, el joven de 30 años deleitó a los presentes con su voz.

Los looks en la preboda de Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry.
Los looks en la preboda de Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry.
Imagen Instagram

La cultura libanesa en la preboda

Desde los preparativos de la boda, Alejandra compartió que en el gran evento habría una mezcla de sus raíces mexicanas con las de su esposo Nader, quien es de origen libanés.

En los videos que Eduardo Capetillo Jr. publicó en sus historias, se aprecia que hicieron un tradicional baile árabe en la fiesta. Se escucha la música del país del Medio Oriente y se ve como los invitados de Nader cargan a Alejandra y a su hermano Lalo.

Más detalles de la noche

Según las fotografías que algunos invitados compartieron, uno de los platillos que degustaron fueron los tradicionales tacos mexicanos.

Alejandra y su hermano en un baile libanés; los invitados degustaron tacos.
Alejandra y su hermano en un baile libanés; los invitados degustaron tacos.
Imagen Ana Paula Capetillo/Instagram


Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry se casaron por lo civil el 11 de abril de 2025 en Madrid, España.

Relacionados:
Nader ShoueiryBodas de famososBiby GaytánEduardo CapetilloEduardo Capetillo Jr.Ana Paula CapetilloAlejandra Capetillo GaytánTelenovelasNovelasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD