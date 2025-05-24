La preboda de Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry: los looks, tacos, música, baile y más

Video El vestido de ‘Ale’ Capetillo y más detalles de la preboda: Biby y Eduardo no dejaron de bailar

Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry celebraron la noche del 23 de mayo su preboda en la majestuosa Hacienda Zotoluca, en donde este sábado 24 se llevará a cabo su ceremonia religiosa.

Varios de los invitados compartieron algunas imágenes de lo que sucedió en el íntimo evento.

El look de los novios

En las fotografías se aprecia a Alejandra con un vestido blanco largo con lentejuela, mientras que su esposo luce casual.

De acuerdo con ¡Hola!, el diseño satinado es de la española lorena Formoso, tiene "escote en V, capa de lentejuelas XL y delicadas lazadas en los hombros". Además según la revista, es uno de los atuendos que usó para posar en el especial de novias que publicaron en 2024.

Biby Gaytán resaltó entre los invitados con un vestido strapless rosa, mientras que Eduardo Capetillo optó por un tradicional traje de charrería.

Ana Paula Capetillo también destacó al usar un atuendo amarillo satinado, mientras que su hermano Eduardo Capetillo Jr. se dejó ver con su característico look vaquero. Además, el joven de 30 años deleitó a los presentes con su voz.

Los looks en la preboda de Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry. Imagen Instagram

La cultura libanesa en la preboda

Desde los preparativos de la boda, Alejandra compartió que en el gran evento habría una mezcla de sus raíces mexicanas con las de su esposo Nader, quien es de origen libanés.

En los videos que Eduardo Capetillo Jr. publicó en sus historias, se aprecia que hicieron un tradicional baile árabe en la fiesta. Se escucha la música del país del Medio Oriente y se ve como los invitados de Nader cargan a Alejandra y a su hermano Lalo.

Más detalles de la noche

Según las fotografías que algunos invitados compartieron, uno de los platillos que degustaron fueron los tradicionales tacos mexicanos.

Alejandra y su hermano en un baile libanés; los invitados degustaron tacos. Imagen Ana Paula Capetillo/Instagram