La preboda de Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry: los looks, tacos, música, baile y más
A horas de su esperada boda religiosa, Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry celebraron con sus invitados una especial noche que jamás olvidarán.
Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry celebraron la noche del 23 de mayo su preboda en la majestuosa Hacienda Zotoluca, en donde este sábado 24 se llevará a cabo su ceremonia religiosa.
Varios de los invitados compartieron algunas imágenes de lo que sucedió en el íntimo evento.
El look de los novios
En las fotografías se aprecia a Alejandra con un vestido blanco largo con lentejuela, mientras que su esposo luce casual.
De acuerdo con ¡Hola!, el diseño satinado es de la española lorena Formoso, tiene "escote en V, capa de lentejuelas XL y delicadas lazadas en los hombros". Además según la revista, es uno de los atuendos que usó para posar en el especial de novias que publicaron en 2024.
Biby Gaytán resaltó entre los invitados con un vestido strapless rosa, mientras que Eduardo Capetillo optó por un tradicional traje de charrería.
Ana Paula Capetillo también destacó al usar un atuendo amarillo satinado, mientras que su hermano Eduardo Capetillo Jr. se dejó ver con su característico look vaquero. Además, el joven de 30 años deleitó a los presentes con su voz.
La cultura libanesa en la preboda
Desde los preparativos de la boda, Alejandra compartió que en el gran evento habría una mezcla de sus raíces mexicanas con las de su esposo Nader, quien es de origen libanés.
En los videos que Eduardo Capetillo Jr. publicó en sus historias, se aprecia que hicieron un tradicional baile árabe en la fiesta. Se escucha la música del país del Medio Oriente y se ve como los invitados de Nader cargan a Alejandra y a su hermano Lalo.
Más detalles de la noche
Según las fotografías que algunos invitados compartieron, uno de los platillos que degustaron fueron los tradicionales tacos mexicanos.
Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry se casaron por lo civil el 11 de abril de 2025 en Madrid, España.