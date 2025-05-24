Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry se casan en romántica boda religiosa: los detalles

Video Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry celebran su boda religiosa cobijados por un romántico atardecer

Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry se casaron en una ceremonia religiosa este 24 de mayo en la majestuosa Hacienda Zotoluca ubicada en el estado de Hidalgo, México.

La pareja finalmente selló su amor ante la Virgen de Guadalupe mes y medio después de que se convirtieran en marido y mujer el 11 de abril por lo civil en Madrid, España.

La boda religiosa de Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry. Imagen Luis Torres/Instagram

La ceremonia se llevó a cabo en el jardín de la hacienda con la Virgen de Guadalupe presente en un romántico atardecer.

Eduardo Capetillo entregó a su hija en el altar, mientras que Nader llegó del brazo de su madre.

De acuerdo con información de ¡Hola! Américas, que tuvo la exclusiva de la boda, el cortejo nupcial llegó a las 5 de la tarde. Nader arribó en un automóvil clásico descapotable acompañado por su mamá. Justo después los mellizos, Daniel y Manuel Capetillo, llegaron con su hermana Ana Paula, seguidos de Eduardo Jr., y su padre.

Alejandra Capetillo hizo su emotiva entrada montada en una carroza y Eduardo Capetillo la ayudó a bajar para finalmente caminar a su lado rumbo al altar.

Eduardo Capetillo entregó a su hija e el altar, mientras que Nader llegó del brazo de su madre. Imagen Jorge GH/Instagram

El vestido de novia de Alejandra Capetillo

Al igual que su vestido para la ceremonia civil y la preboda, Alejandra eligió a la diseñadora española, Lorena Formoso, para el evento religioso.

La 'influencer' optó por un atuendo strapless con cola y usó la tradicional mantilla en la cabeza que mostró en exclusiva la revista ¡Hola! Su ramo fue sencillo y original formado por tulipanes en color naranja. Por su parte, Nader lució un elegante tuxedo.

Luis Torres fue quien maquilló a Alejandra para el especial momento, mientras que el peinado corrió a cargo de Itzel Pacheco.

La revista ¡Hola! tuvo la exclusiva de la boda de Alejandra Capetillo. Imagen ¡Hola!/Instagram

La preboda

La noche del 23 de mayo la feliz pareja celebró su preboda en la hacienda rodeados de una atmosfera campirana con un toque de elegancia y romanticismo.

Alejandra usó un vestido largo en color blanco con lentejuela XL, mientras que Nader eligió un cómodo look casual.

Eduardo Capetillo Jr. amenizó la noche con su voz y más tarde sus padres, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, mostraron sus mejores pasos en la pista de baile.

Entre los platillos que degustaron hubo los tradicionales tacos mexicanos.

Pero las raíces libanesas del novio también estuvieron presentes con música y otros detalles.

La historia de amor de Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry

La feliz pareja se conoció en Madrid, donde Alejandra se mudó para estudiar y trabajar desde hace unos años. Su primer encuentro fue en un bar, y luego coincidieron en varias salidas con amigos en común. De ahí nació una relación que se formalizó poco después.

En febrero de 2022, la joven de 25 años comenzó a compartir fotos con Nader, de 36, aunque al principio mantuvo su identidad en secreto.

Más tarde en mayo, él le dio un anillo de promesa, lo que generó rumores de compromiso, aunque ella aclaró que todavía no llegaba ese momento.

En julio de 2024, anunciaron oficialmente su compromiso matrimonial, lo que llevó a que el 11 de abril de 2025 se casaran en una pequeña ceremonia civil en Madrid, a la que solo asistieron unos cuantos invitados. Incluso, ninguno de los padres de los novios asistió al enlace.

Finalmente, este 24 de mayo la pareja se casó en una ceremonia religiosa en México, en un evento en donde se mezclaron la cultura mexicana y libanesa.