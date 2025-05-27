Biby Gaytán hizo esta petición especial para el maquillaje nupcial de su hija Ale

Video Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry celebran su boda religiosa cobijados por un romántico atardecer

A días de que se celebrara la espectacular boda religiosa de Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry, detalles de la organización han comenzado a salir a la luz.

Por ejemplo, el amigo de la modelo, el maquillista Luis Torres, reveló la especial petición que le hizo Biby Gaytán para el maquillaje nupcial de su hija.

Biby Gaytán hizo especial petición para el maquillaje nupcial de Ale

Luis Torres detalló que fue él quien maquilló a Ale Capetillo el día de su preboda, la cual realizaron el día antes de que ella diera el ‘Sí, acepto’ a Nader Shoueiry ante la Virgen de Guadalupe.

Para la importante ocasión, indicó, la famosa madre de la novia le realizó una solicitud que él siguió sin ningún problema con un excelente resultado.

“Sólo resaltar sus pequitas, que fue lo que me encargó Biby”, dijo en entrevista para el canal de YouTube ‘El Mich Tv’, este 26 de mayo.

Así lució el maquillaje de Ale Capetillo para su preboda. Imagen Luis Torres/Instagram

El ‘makeup artist’ indicó que, por su parte, la ahora esposa de Nader Shoueiry no tuvo una demanda puntual en cuanto a cómo quería verse.

“No me pidió nada porque siempre confía en mí, entonces me dijo, ‘tú haces lo que quieras’, y eso fue lo que hice”, relató.

En sus historias de Instagram, Alejandra compartió una ‘selfie’ en el que se podía ver muy de cerca su rostro y aseguró:

“Mi regalo de bodas de parte de mi amigo Luis Torres fue compartirme su talento en un día tan especial”.

Ale Capetillo mostró el maquillaje que le hizo Luis Torres. Imagen Ale Capetillo/Instagram

Previamente, ella desveló un audio en el que su mamá le realizaba una especie de exigencias justo para su enlace en México.

“Por favor, que en tu prueba de maquillaje no te vayan a tapar tus pequitas. Tú tienes una belleza tan natural que no necesitas nada más que tu sonrisa y punto”, se le escucha decir a Biby.

¿Cómo fue Biby Gaytán en su rol de anfitriona?

Ahondando al respecto del evento, Luis Torres dejó claro que Biby Gaytán estuvo involucrada en cómo se desarrolló para que saliera a la perfección.

“Es un amor de persona. Estuvo siempre pendiente de todos los invitados, de nosotros”, aseguró, “es una reina”.

Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry se juraron nuevamente amor eterno el sábado 24 de mayo en la Hacienda Zotoluca, ubicada en el estado de Hidalgo.