En bikini y bajo el sol, Ale Capetillo presume el inicio de su luna de miel tras espectacular boda

Video Ale Capetillo llega al primer destino de su luna de miel hacia África: presume dónde está tras su boda

Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry iniciaron su luna de miel a días de haber celebrado su boda religiosa en la majestuosa Hacienda Zotoluca, ubicada en el estado de Hidalgo, en México.

Ha sido la propia hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo quien presumió en su cuenta de Instagram el viaje que emprendió junto con su marido.

PUBLICIDAD

La modelo de 25 años reveló que este 27 de mayo se trasladaron al “primer destino” de su escapada como marido y mujer: la Riviera Maya, en Quintana Roo.

Ale Capetillo muestra su figura en bikini

Además de mostrar los hermosos paisajes de los que disfrutan desde el hotel en el que se están quedando, Ale Capetillo enseñó en la red social momentos de su estancia.

La también ‘influencer’ subió unos clips en los que dejó ver que por la tarde de este martes disfrutó con Nader Shoueiry de la alberca que se encuentra dentro de las instalaciones de su hospedaje.

En una ‘selfie’, ella aparece utilizando su bikini floreado, aunque cubrió sus piernas con una falda larga blanca de, aparentemente, satín.

Igualmente, en una grabación, el retoño de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo sale sola, adentro de la piscina y ‘tomando el sol’.

Alejandra Capetillo se presumió así desde su luna de miel. Imagen Alejandra Capetillo/Instagram

Ale Capetillo cumplió el sueño de su abuela

En medio de su aventura con Nader Shoueiry, Ale Capetillo continúa ‘posteando’ imágenes y videos de su sensacional enlace nupcial.

Este miércoles, ella destacó que pudo cumplir en tan importante evento el deseo que tenía su abuelita paterna, María del Carmen Vázquez Alcaide.

El sueño de ‘Yeya’, como la llama afectuosamente, era ver a su nieta usando su mantilla sevillana cuando se vistiera de novia.

Como parte de su ajuar nupcial, la creadora de contenido portó la tradicional prenda, que cubrió su cabeza como un velo.