Alejandra Capetillo Gaytán

En bikini y bajo el sol, Ale Capetillo presume el inicio de su luna de miel tras espectacular boda

La modelo compartió fotografías en las que dejó ver su torneada figura mientras disfruta del primer paradisíaco destino al lado de su esposo Nader Shoueiry.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Ale Capetillo llega al primer destino de su luna de miel hacia África: presume dónde está tras su boda

Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry iniciaron su luna de miel a días de haber celebrado su boda religiosa en la majestuosa Hacienda Zotoluca, ubicada en el estado de Hidalgo, en México.

Ha sido la propia hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo quien presumió en su cuenta de Instagram el viaje que emprendió junto con su marido.

PUBLICIDAD

La modelo de 25 años reveló que este 27 de mayo se trasladaron al “primer destino” de su escapada como marido y mujer: la Riviera Maya, en Quintana Roo.

Ale Capetillo muestra su figura en bikini

Más sobre Alejandra Capetillo Gaytán

Ale Capetillo revela los momentos más especiales de su boda y el #1 no es con su esposo libanés
1:00

Ale Capetillo revela los momentos más especiales de su boda y el #1 no es con su esposo libanés

Univision Famosos
El triste motivo por el que Ale Capetillo no usó este vestido en su boda
0:57

El triste motivo por el que Ale Capetillo no usó este vestido en su boda

Univision Famosos
¿La suegra de Alejandra Capetillo también fue a la luna de miel? Esta sería la razón
0:49

¿La suegra de Alejandra Capetillo también fue a la luna de miel? Esta sería la razón

Univision Famosos
Primo actor de Ale Capetillo explica por qué no estuvo en su boda: ¿no lo invitó?
1:00

Primo actor de Ale Capetillo explica por qué no estuvo en su boda: ¿no lo invitó?

Univision Famosos
Ale Capetillo y su esposo sorprenden con mensaje para su futuro hijo y avivan especulaciones
1:00

Ale Capetillo y su esposo sorprenden con mensaje para su futuro hijo y avivan especulaciones

Univision Famosos
Ale Capetillo y su esposo enfrentan algo inesperado en su luna de miel en África: “Estamos en shock”
1:02

Ale Capetillo y su esposo enfrentan algo inesperado en su luna de miel en África: “Estamos en shock”

Univision Famosos
Alejandra Capetillo quiere “una familia grande”: ya piensa en hijos tras su lujosa boda
1:03

Alejandra Capetillo quiere “una familia grande”: ya piensa en hijos tras su lujosa boda

Univision Famosos
Biby Gaytán hizo esta petición especial para el maquillaje nupcial de su hija Ale
2 mins

Biby Gaytán hizo esta petición especial para el maquillaje nupcial de su hija Ale

Univision Famosos
'Ale' Capetillo deslumbra con 3 vestidos de novia en su boda: así fueron cada uno de sus 'looks'
2 mins

'Ale' Capetillo deslumbra con 3 vestidos de novia en su boda: así fueron cada uno de sus 'looks'

Univision Famosos
El 'look' de Biby Gaytán en la boda de su hija 'Ale' Capetillo: así fue vestida
2 mins

El 'look' de Biby Gaytán en la boda de su hija 'Ale' Capetillo: así fue vestida

Univision Famosos

Además de mostrar los hermosos paisajes de los que disfrutan desde el hotel en el que se están quedando, Ale Capetillo enseñó en la red social momentos de su estancia.

La también ‘influencer’ subió unos clips en los que dejó ver que por la tarde de este martes disfrutó con Nader Shoueiry de la alberca que se encuentra dentro de las instalaciones de su hospedaje.

En una ‘selfie’, ella aparece utilizando su bikini floreado, aunque cubrió sus piernas con una falda larga blanca de, aparentemente, satín.

Igualmente, en una grabación, el retoño de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo sale sola, adentro de la piscina y ‘tomando el sol’.

Alejandra Capetillo se presumió así desde su luna de miel.
Alejandra Capetillo se presumió así desde su luna de miel.
Imagen Alejandra Capetillo/Instagram

Ale Capetillo cumplió el sueño de su abuela

En medio de su aventura con Nader Shoueiry, Ale Capetillo continúa ‘posteando’ imágenes y videos de su sensacional enlace nupcial.

Este miércoles, ella destacó que pudo cumplir en tan importante evento el deseo que tenía su abuelita paterna, María del Carmen Vázquez Alcaide.

El sueño de ‘Yeya’, como la llama afectuosamente, era ver a su nieta usando su mantilla sevillana cuando se vistiera de novia.

Como parte de su ajuar nupcial, la creadora de contenido portó la tradicional prenda, que cubrió su cabeza como un velo.

Ale Capetillo compartió esta foto en la que aparece con su abuela, 'Yeya'.
Ale Capetillo compartió esta foto en la que aparece con su abuela, 'Yeya'.
Imagen Alejandra Capetillo/Instagram
Relacionados:
Alejandra Capetillo GaytánBodas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD