Papá de Miley Cyrus acusa a su exesposa de abuso físico, verbal y emocional

La controversia alrededor del divorcio entre Billy Ray Cyrus y Firerose sigue generando titulares. El conocido cantante de country acusó a la actriz e intérprete australiana de abuso físico, emocional y verbal.

Este giro en la historia se da poco después de que Firerose, cuyo verdadero nombre es Johanna Rose Hodges, lo denunciara por abuso psicológico que supuestamente ejerció durante los 7 meses que duró su matrimonio.

De acuerdo con documentos judiciales presentados el 24 de junio en Tennessee y obtenidos por la revista PEOPLE, Billy Ray Cyrus niega las acusaciones de su exesposa, y las califica de "increíbles", además de señalarla como la verdadera agresora en la relación.

Los abogados de Cyrus argumentaron que los señalamientos de abuso por parte de Firerose solo buscan exagerar sus quejas por medio de la palabra "abuso".

Los representantes legales de Billy Ray Cyrus aseguran que, aunque el cantante reconoció haber sostenido una plática furiosa y subida de tono con Firerose en mayo de 2024, la víctima de abuso, verbal, emocional y físico presuntamente es él y no su todavía esposa.

Por su parte, Scott Adkins, mánager del padre de Miley Cyrus, afirma que ha sido testigo de las agresiones de Firerose hacia el cantante. Sin embargo, los apoderados de la intérprete desestimaron este testimonio, y alegaron que todos los que apoyan a Cyrus son personas que están en su nómina.

La pareja se separó tras 7 meses de matrimonio. Imagen Instagram/ @firerose

¿Por qué se están divorciando Billy Ray Cyrus y Firerose?

El pasado 13 de junio, Billy Ray Cyrus solicitó la anulación de su matrimonio con Firerose, debido a "diferencias irreconciliables" y a una "conducta matrimonial inapropiada". Cyrus alegó que su casamiento se llevó a cabo bajo circunstancias fraudulentas.

Firerose respondió con una contrademanda, donde lo señala por abuso psicológico y de haberla abandonado poco después de someterse a una mastectomía.

Los papeles judiciales presentados por Cyrus también refutan las acusaciones de Firerose en donde ella afirma que el intérprete de ‘Achy Break Heart’ interfería en su carrera musical.

Ante esos alegatos, el equipo legal del cantante sostiene que ella no tenía una carrera relevante ni significativa en la industria musical ni antes ni después de conocer Bill Ray.

Firerose también expuso que él la enfrentó por un supuesto "fraude" y la amenazó con arruinar su carrera si intentaba separarse de él.

Tras estas acusaciones, en los documentos recién presentados, el intérprete niega que su aún esposa tuviera agendada una operación de doble mastectomía para el 24 de mayo de 2024.

Aunque sí admite que tenía una cita preliminar con su médico y que la cirugía estaba programada para el 6 de junio de 2024.

Billy Ray Cyrus alegó que Firerose lo chantajeó con el procedimiento para manipularlo y evitar el divorcio, y que lo amenazó con acusarlo de abandono.

¿Qué dicen los testigos del divorcio de Bill Ray Cyrus?

Adkins, representante de Cyrus, dio una declaración jurada en la que detalla un incidente ocurrido el 24 de marzo de 2024.

De acuerdo con sus declaraciones, el intérprete de música country recibió una oferta para actuar junto a Nicki Minaj en un concierto esa noche, hecho que lo entusiasmó. Sin embargo, Firerose reaccionó a la defensiva y de manera agresiva, lo que supuestamente llevó al cantante a encerrarse en una cabaña para evitar mayores conflictos. Adkins agregó que Cyrus le pidió que no llamara a la policía a menos que la situación se volviera una emergencia.

Por su parte, Firerose sostiene que fue sometida por el reconocido músico a una "prisión emocional y psicológica" antes de que este la sorprendiera con los papeles del divorcio el 23 de mayo.

Billy Ray presentó, en calidad de urgencia, una moción en donde solicitaba una orden de alejamiento temporal para su ex y que ella no pudiera usar sus cuentas bancarias ni a sus tarjetas de crédito. Según el cantante, la joven de 29 años ya había gastado casi 100 mil dólares en compras tras su separación.

Por su parte, Firerose alegó que la ley dice que durante el proceso de divorcio las partes deben mantener el mismo estilo de vida que llevaban durante el matrimonio.

Billy y Firerose contrajeron nupcias el 10 de octubre de 2023 en Franklin, Tennessee, tras comprometerse en agosto de 2022.