Billie Eilish empodera a mujeres y modela en lencería para la portada de Vogue

Billie Eilish protagoniza la portada de Vogue de Gran Bretaña vistiendo lencería al estilo de las chicas de calendario de los años 50, en una entrevista en la que habla sobre abuso de género, imagen corporal femenina y empoderamiento diciendo que las mujeres no se vuelven fáciles ni prostitutas cuando exponen sus cuerpos al público.

“De pronto eres una hipócrita si quieres destaparte un poco, y eres fácil y una ramera y una puta. Si lo soy, entonces estoy orgullosa”, dijo la estrella de música pop a la publicación. “Yo y todas las chicas somos putas, y al diablo todo, ¿sabes?”



En la revista a publicarse el próximo viernes, la sensación de pop cambió su cabello verde y suéteres sueltos por ropa interior usada por modelos de calendario de los años 50, incluyendo un corsé rosado y medias largas atadas a enterizos que dejan entrever parte de un gran tatuaje a la altura de su cadera.

“Démosle la vuelta y que eso nos empodere. Mostrar su cuerpo y destaparte – o no hacerlo – no debe de restarte nada de respeto”, dijo la cantautora de 19 años. “Se trata de recuperar tu poder, exponerlo y no aprovecharte de eso … ya no dejo que nadie se apodere de mí”.

Cargando galería



La cantautora de éxitos como ‘Bad guy” y ‘Therefore I Am’ es conocida por su look relajado y colorido. Muchas veces luce sacos, suéteres o prendas sueltas y juega con el color de su larga cabellera.

“Literalmente, nunca he hecho nada parecido a esto”, dijo Billie sobre la sesión fotográfica para la revista. “No me descalifiques como modelo a seguir porque te excitas al verme”.

La lencería no deja ver claramente el tatuaje de la estrella ganadora de varios GRAMMY, que había dicho nunca iba a mostrar.

“Se trata de hacer lo que te haga sentir bien. Si quieres operarte, opérate”, dijo. “Si quieres lucir un vestido que alguien cree que te haría ver muy gorda, ¡al diablo!, si tú crees que te ves bien, te ves bien”.



Billie se apresta a lanzar su segundo disco, ‘Happier than ever’, en julio, luego que su primera grabación de estudio, ‘When we all fall asleep, where do we go?’, arrasara con los GRAMMY en 2020.

“No conozco a ninguna chica o mujer que no haya tenido una experiencia extraña, o una verdadera mala experiencia”, dijo Billie al hablar sobre los abusos contra las mujeres.

La artista luego reveló que ella también fue víctima de abuso, pero no dio más detalles, excepto que la persona que la abusó no fue alguien de la industria musical.

“Quisiera que la gente me escuchara”, dijo, “y no solo tratar de entender de qué estoy hablando, porque no se trata de eso. No se trata de una persona. Uno puede creer, ‘es porque ella está en la industria musical’, no, chico. Está en todas partes”.

En anticipación a posibles críticas que podría tener de detractores conservadores, Billie dijo que no hay contradicción entre exponer tu cuerpo y ser víctima de abuso.

“’¿Tú te vas a quejar de que se aprovecharon de ti de niña, pero luego vas a mostrar tus senos?’”, dijo la cantante asumiendo los ataques que podría recibir.

Luego respondió con voz propia: “¡Sí, lo voy a hacer, hijo de pu _ _! Lo haré porque no hay excusa (para los abusos)”.