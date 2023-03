Ben Affleck al fin revela qué le dijo JLo en el momento que se hizo viral de los GRAMMY 2023

"He ido a eventos y me he enojado. He ido y me he aburrido. He ido a premiaciones y me he emborrachado, un montón. Nunca nadie dijo que estaba borracho", indicó. "[Pero, en los GRAMMY] decían: 'Está borracho', y pensé, esto es interesante", agregó Affleck, quien ha hablado públicamente acerca de su adicción a las bebidas alcohólicas.