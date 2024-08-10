Jennifer Lopez

Círculo cercano de JLo y su mánager no tolerarían a Ben Affleck: "No se soportan"

Benny Medina, quien ha manejado la carrera de Jennifer López desde el inicio, no habría aprobado la relación con el actor. Incluso, la cantante y su mejor amiga se habrían distanciado por Ben Affleck.

La relación de Jennifer López y Ben Affleck no habría sido aprobada por el círculo cercano de la cantante. Según reportes, la mejor amiga y el mánager de la actriz no toleran al actor.

Fuentes cercanas a JLo dijeron a Page Six que solo su madre acepta al intérprete de 'Batman'.

Mánager de JLo tendría mala relación con Ben Affleck

De acuerdo con el medio, Benny Medina y el actor tienen una mala relación desde hace 20 años, pues Ben habría influido para que Jennifer dejara de trabajar con él en ese entonces.

" Los dos no se soportan. No se llevan bien y todavía hay rencor", dijo una fuente a Page Six.

Sin embargo, en 2004 cuando los actores terminaron, JLo volvió a contratar a Medina. Incluso, el informante señaló que Benny no se habría alegrado de que retomaran su relación y mucho menos de que se casaran.

"Su actitud era: 'No voy a decir nada'. No había un 'Me alegro por ti', pero tampoco era negativo", afirmó la fuente. "Él la conoce y sabía que ella se iba a casar con él pase lo que pase, así que ¿cuál es el punto?", explicó el informante a Page Six.

Ben Affleck, JLo y Benny Medina.
Ben Affleck, JLo y Benny Medina.
Imagen ShutterStock vía The Grosby Group

Ben Affleck habría causado el alejamiento de JLo y su mejor amiga

De acuerdo con la información, Leah Remini, gran amiga de Jennifer, habría intentado que López reflexionara sobre las razones que hicieron que su relación no funcionara la primera vez.

"Porque es egoísta y no está completamente comprometido como pareja. JLo estaba tan enojada que cortó todos los lazos", señaló el informante a Page Six.

Otra fuente aseveró al portal que "a nadie, excepto a la madre de López, le gusta Ben Affleck. Es un imbécil de primera".

De acuerdo con reportes, es Ben Affleck quien estaría postergando el divorcio para "no humillarla más".

Leah Remini y Jennifer López.
Leah Remini y Jennifer López.
Imagen Getty Images
