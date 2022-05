Bárbara de Regil encara a quienes le preguntan si le fue infiel a su marido: esto respondió

Bárbara de Regil y su esposo, Fernando Schoenwald, han construido una sólida relación a lo largo de los 9 años que llevan juntos, según ha mostrado la actriz a través de redes sociales. Sin embargo, también han tenido momentos de crisis, como cuando en 2016 su amor se vio empañado por un rumor de infidelidad de parte de ella

Hace 7 años, la revista TvNotas dio a conocer un audio donde supuestamente Fernando (que entonces era su novio) le reclama que tenga mensajes y fotos comprometedores con otros hombres.

Aunque ya pasaron varios años desde que se difundió la grabación que puso en duda la relación que tienen De Regil y Schoenwald y sus seguidores siguen cuestionándola al respecto.

El martes 3 de mayo de 2022, la protagonista de 'Rosario Tijeras' jugó verdad o reto en Instagram y sus ‘followers’ aprovecharon para preguntarle si eran ciertos los rumores de la infidelidad.

“¿Si engañaste a Fer?”, se lee en la caja de preguntas durante la dinámica que organizó de Regil en la red social, donde cuenta con más de 8 millones de seguidores.

"Ya dejen de ver tantos chismes (afecta el cerebro y pierden el tiempo). En 8 años nunca le he sido infiel a Fer", contestó la coach de fitness, y después aseguró que hasta la fecha sigue enamorada de su marido.

“Estoy enamoradísima de él como pueden notarlo” señaló y enseguida compartió una fotografía en donde aparece un pie de Fernando y al lado uno de ella, para expresar lo cercanos que son.

¿Qué dicen Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald en el audio filtrado?

Pese al escándalo que provocó dicho audio, la pareja se casó en 2017 y el pasado 30 de abril celebraron 5 años de matrimonio. La actriz sigue profesando su amor por Fer, pero aquel audio continúa intrigando a sus fans.

En la grabación se escucha a Fernando diciéndole a Bárbara que encontró pruebas de una infidelidad y que quiere que se vaya de la casa.

"Te odio a partir de hoy", dijo el abogado en el audio filtrado. "¿Por qué mejor no te largas?", agregó. "Sácame", contestó Bárbara. "Vamos, pa'fuera, así encueradita", se escucha en voz de un hombre en un fragmento del clip presentado por la publicación mexicana.

La conversación sube de tono y Fernando le dice que la dejó de amar:

“Lo único que merezco es una vieja de este tamaño a mi lado. En este instante te dejé de amar y dejé de sentir cualquier cosa por ti. Desde ayer. Voy a ver tus fotitos con tus amantes”.

Por su parte, De Regil se escucha más tranquila y le dice: "Ya dame mi celular". Al parecer, forcejea para que le entregue el teléfono, por lo que el empresario le pide que lo deje de empujar y la llama “naquita”.

Bárbara de Regil explicó el audio filtrado de supuesta pelea con Fernando Schoenwald

Esta no es la primera vez que Bárbara de Regil habla del clip en donde presuntamente pelea con Fernando, porque supuestamente él se enteró de que lo engañó.

Tras la difusión de la grabación, la actriz dio una entrevista al programa ‘Ventaneando’ en la que aseguró que todo se trató de un malentendido y que seguía en una relación con Schoenwald, con planes de boda en puerta (en ese entonces).

"No sabía qué hacer, es un malentendido, Fer no me corrió de la casa. Efectivamente, nos hemos peleado como cualquier pareja, pero para nada una infidelidad, nunca le he sido infiel en la vida, él a mí tampoco", dijo en la entrevista vía telefónica.

"Ese audio es un chiste, de verdad, yo ahora que vi la revista no sabía si reír, llorar, tirarme al piso, no sabía qué hacer. Ese audio es un completo malentendido", recalcó.

Respecto a la procedencia del material, dijo que no recordaba nada del momento y que no sabía quién y cómo la grabaron.

"Es un audio que yo no recuerdo y que yo no sé quién me grabó o cómo me grabaron, no sé si fue por teléfono, no sé si interfirieron una llamada mía, no sé si él estaba conmigo, no entiendo la situación. Tengo planes de casarme, no de que me corran de la casa", explicó al poco tiempo del escándalo.