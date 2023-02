Bárbara de Regil se volvió pelirroja y fans dicen que se convirtió en Karol G: fotos

A pesar de lo enfocada que está en cuidar su físico, Bárbara de Regil no ha dudado en hacerse algunos cambios en nombre de su profesión. En octubre pasado, por ejemplo, reveló que tuvo que subir de peso para protagonizar la telenovela ‘Cabo’.

Más recientemente, a inicios de enero del 2023, se cortó su larga cabellera para iniciar las grabaciones de una nueva serie.

Ahora, la actriz sorprendió con un nuevo look.

Bárbara de Regil se volvió pelirroja para los TikTok Awards 2023

El pasado 31 de enero, la estrella de ‘Mexzombies’ (película que está disponible en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) asistió a los TikTok Awards 2023 de la mano de su hija Mar.

Al evento llegó con un look ‘total black’ compuesto por unos pantalones con transparencias, una sudadera oscura y varios accesorios.

En contraste, resaltó su cabellera, que era de un anaranjado intenso y que, además, le permitió regresar a su melena extralarga.

Eso sí, para lograr su look de los TikTok Awards 2023, Bárbara de Regil tuvo que recurrir a una peluca. Así lo reveló en su cuenta de dicha red social y en la alfombra roja del evento.

En entrevista con el periodista Eden Dorantes, la prima de Marco Antonio Regil aseguró:

“Estoy grabando una serie y no puedo traer el pelo así (rojo). (...) Además, soy alérgica al tinte, si yo me lo pinto (el cabello), me hace reacción, (así que) no podría”.



En su perfil de la plataforma digital de los vídeos cortos, la actriz de ‘Cabo’ documentó el proceso para ponerse la cabellera artificial, así como el maquillaje. Además, compartió breves videos de lo que vivió esa noche.

En la sección de los comentarios, los fans de intérprete de 35 años elogiaron ampliamente su estilo, con mensajes como:

“Te queda super bien ese color”, “Qué hermoso color, Bárbara, me encanta”, “El cabello zanahoria es el mejor”, “Es que, definitivamente, el cabello largo en ti es top”, “Pero qué lindo look, deberías dejarlo así”, “Super padre, me encantó el color”.



No obstante, a otros de sus seguidores, el look de Bárbara de Regil en los TikTok Awards les recordó a otra famosa, que ha convertido su cabello rojo en su distintivo:

“A la primera dije ‘Karol G’”, “Pensé que era Karol G”, “Pensé ‘es La Bichota’”, “De veras pensé que era Karol G” o “La Bichota” le escribieron en los comentarios.



Eso sí, tras la gran velada, la también influencer ‘fitness’ regresó a su estilo tradicional y, con humor, compartió una ‘selfie’ de cómo se veía publicando fotos de su look de la noche.



Cuéntanos, ¿qué te pareció el look de Bárbara de Regil?, ¿crees que se parece a Karol G?

También te puede interesar: