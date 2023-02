Bárbara de Regil aclaró si le dio una “doble cachetada a María Chacón mientras grababan ‘Cabo’

Bárbara de Regil admitió que tuvo diferencias con Eva Cedeño mientras grababan ‘Cabo’. Si bien negó que tuvieran una rivalidad, como se especuló semanas atrás, sí aclaró que no fue posible una amistad entre las dos.

A mediados de febrero expresó en un encuentro con la prensa:

“Yo creo que a veces no te llevas bien con (las) personas porque no son iguales y eso no está mal, no puedes llegar y llevarte bien con todos. Tal vez al principio lo intentas y luego ves que no es tu tipo de persona o que tú no eres su tipo de persona y te alejas”.



Ahora, la también actriz de ‘Mexzombies’ (película disponible en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) esclareció un supuesto enfrentamiento que tuvo con María Chacón.

Bárbara de Regil aclaró si es verdad que golpeó a María Chacón en las grabaciones de ‘Cabo’

La exestrella infantil y la influencer ‘fitness’ tuvieron la oportunidad de trabajar por primera vez juntas en el melodrama producido por José Alberto Castro.

Al contrario de cómo pasó con Eva Cedeño, las grabaciones de ‘Cabo’ vieron nacer una estrecha amistad entre María Chacón y Bárbara de Regil, al punto tal de que algunos fans creen que son hermanas.

Mientras aún se filmaba la telenovela algunos incluso relacionaron sentimentalmente a las actrices luego de que publicaron un video mostrando su camaradería y mandando besos a la cámara.



No obstante, ahora que la producción terminó, los rumores de su relación fueron hacia el otro extremo.

En sus historias de Instagram, la prima de Marco Antonio Regil compartió el titular de una nota en el que se aseguraba que le había dado una “doble cachetada” a su compañera de reparto.

“Obviamente no es verdad”, afirmó la actriz de 35 años.



Bárbara de Regil explicó que al interior del texto se aclaraba que el supuesto golpe que le dio a María Chacón había sido parte de una escena y no en la vida real.

Sin embargo, esto no era del todo cierto, pues:

“No se la di, fue ‘truqueada’ (falsa)”.



A pesar de la explicación, la actriz expresó su disgusto con este tipo de publicaciones, que tildó de amarillistas, pues cree que generan percepciones erróneas de su persona:

“Mucha gente la ve y la cree. Y luego me conocen y me dicen ‘ay, pensé que eras bien mala onda”.



Por ello, invitó a sus fans a que “no crean todo lo que ven”.



¿Tú qué opinas de estas situaciones? Cuéntanos en los comentarios.

